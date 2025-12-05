Beheerder DigiD reageert op zorgen rond Solvinity-overname

Beheerder Logius heeft een webpagina gepubliceerd om vragen te beantwoorden over de overname van DigiD-hoster Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl.

De overname van Solvinity door Kyndryl heeft bij burgers en organisaties vragen opgeroepen over de veiligheid van DigiD. Logius, de overheidsorganisatie die DigiD beheert, verduidelijkt op de webpagina dat Solvinity het platform levert waar DigiD op draait, maar niet de eigenaar is. DigiD wordt beheerd door Logius, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het platform draait in een overheidsdatacenter. Dit maakt Solvinity een leverancier van DigiD, niet de eigenaar van de dienst zelf. De overheid bepaalt hoe DigiD werkt en aan welke beveiligingseisen het moet voldoen.

Onderzoek naar mogelijke risico’s

Logius is direct na de aankondiging een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen van de overname. Het onderzoek richt zich op dienstverlening, beveiliging en privacy. “Als uit het onderzoek blijkt dat er risico’s zijn die wij niet kunnen accepteren, nemen wij direct maatregelen”, bevestigt Logius.

De veiligheid en betrouwbaarheid van DigiD en gebruikersgegevens staan voorop. Algemeen directeur Bert Voorbraak van Logius benadrukte eerder dat de veiligheid van Nederlandse burgergegevens niet onderhandelbaar is. Het kabinet onderzoekt samen met de landsadvocaat de operationele, juridische en contractuele gevolgen.

Veelgestelde vragen beantwoord

Op de webpagina beantwoordt Logius veelgestelde vragen over de overname. Een belangrijke vraag is of een Amerikaans bedrijf straks persoonsgegevens kan inzien. Logius legt uit dat DigiD tijdens het inloggen alleen het BSN verstrekt. Dit nummer kan niet worden ingezien door een partij als Solvinity.

Gegevens over inkomen of medische informatie worden beheerd door de organisaties waar burgers inloggen, niet door DigiD of Solvinity. Burgers merken volgens Logius niets van de overname. Mocht dat nodig zijn, dan neemt Logius tijdig maatregelen.

De overname heeft in Nederland een debat losgemaakt over digitale soevereiniteit en de kwetsbaarheid van publieke infrastructuur. Vooral de Gemeente Amsterdam voelde zich overvallen door de late communicatie. Het Amerikaanse Kyndryl benadrukt dat de overname juist meer mogelijkheden biedt voor veilige cloudoplossingen die voldoen aan strenge compliance-eisen.