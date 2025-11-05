Kyndryl neemt Nederlandse clouddienstverlener Solvinity over

Kyndryl gaat Solvinity Group uit Amsterdam overnemen. De Nederlandse aanbieder van secure managed clouddiensten moet Kyndryl helpen bij het moderniseren en beveiligen van gevoelige workloads.

Solvinity Group heeft naast het hoofdkantoor in Amsterdam ook locaties in Amersfoort, Assen en Den Bosch. Het werd in 2014 opgericht als fusie tussen ASP4all en Bitbrains en kreeg in 2015 de huidige naam.

In combinatie met Solvinity hoopt Kyndryl beter workloads te kunnen beheren, beveiligen en te automatiseren. De expertisegebieden reiken van security tot cloudplatformen en AI-tooling. Daarnaast beschikken de gecombineerde teams over nationale en internationale certificeringen, meldt Kyndryl bij de aankondiging van de overeenkomst. Dit moet organisaties de ruimte geven om te innoveren en zich te focussen op hun kernactiviteiten. De verwachting is dat met name organisaties met hoge security- en compliance-eisen hiervan profiteren.

Sovereignty en security centraal

Het mag niet verbazen dat Kyndryl geïnteresseerd is in Solvinity. “Kyndryl’s acquisitie van Solvinity stelt ons in staat om klanten uitgebreide diensten te bieden voor het moderniseren, innoveren en beveiligen van gevoelige en complexe workloads,” aldus Petra Goude, President van Kyndryl Strategic Markets.

De toenemende regelgeving rond datasoevereiniteit speelt hier een belangrijke rol, melden de twee bedrijven. Organisaties moeten steeds vaker hun data binnen specifieke grenzen houden en kunnen dit niet zomaar uitbesteden aan Amerikaanse hyperscalers. Solvinity biedt private en hybride sovereign cloudoplossingen die specifiek voor deze uitdagingen zijn ontwikkeld.

Details onbekend

De exacte details van de transactie zijn niet vrijgegeven. Wanneer de deal definitief wordt, is nog niet bekend. Solvinity is in private handen, wat de uiteindelijke overname moet vergemakkelijken.

Kyndryl heeft hoe dan ook bewezen dat het succesvol kan samenwerken met Nederlandse organisaties. Zo werkt het bedrijf intensief samen met ABN Amro in een geïntegreerd partnerschap waarbij hybride teams zijn geformeerd. Daar zal Kyndryl op willen voortborduren samen met Solvinity’s personeel.