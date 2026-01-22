Toezichthouder onderzoekt Amerikaanse overname DigiD-hoster Solvinity

Bureau Toetsing Investeringen (BTI) onderzoekt de voorgenomen overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Het bedrijf draait DigiD, dat als veilige toegangspoort dient voor dienstverlening van de overheid.

De directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken bevestigt het onderzoek in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden zijn bijgepraat omdat zij zich zorgen maken over de impact op DigiD. Solvinity beheert het digitale platform waarop DigiD draait. Kyndryl kondigde de overname in november 2025 aan.

Kamerleden vrezen dat DigiD-gegevens in handen komen van de Amerikaanse overheid, mede door wetten die de VS die bevoegdheid geven. Ook bestaat angst dat de VS de toegang tot DigiD blokkeert, wat wettelijk eveneens mogelijk is.

Onafhankelijk onderzoek kan maanden duren

BTI kan als onafhankelijke toezichthouder beoordelen of de overname nadelig uitpakt voor de toegankelijkheid van DigiD. Het onderzoek kan echter wel maanden duren. Het BTI werkt onder de Wet Vifo, die sinds juni 2023 overnames in vitale sectoren toetst op nationale veiligheidsrisico’s.

DigiD is in handen van overheidsorganisatie Logius, dat tot 2028 een contract heeft met Solvinity. Solvinity heeft echter geen rol in de ontwikkeling of het beheren van DigiD, benadrukt de directeur van Logius tegenover de Tweede Kamer. Wel heeft het bedrijf toegang tot het e-mailadres van mensen met een DigiD-account. “Dat is nodig om DigiD te laten werken”, schetst de Logius-directeur. Logius benadrukte eerder dat DigiD Nederlands blijft.

Blokkeren gebeurt zelden

BTI kan een overname niet zelf verbieden. Het geeft een advies aan de minister van Economische Zaken. De toezichthouder kan bijvoorbeeld adviseren dat een overname alleen mag doorgaan als bepaalde maatregelen worden genomen om risico’s te verkleinen. Ook kan de toezichthouder aanraden de overname tegen te houden. Statistische gezien gebeurt dat niet vaak. In 2024 beoordeelde BTI bijvoorbeeld 52 bedrijven, waarbij drie keer voorwaarden werden gesteld en de minister één keer de overname verbood.

Experts eisen inmiddels transparantie over de verkoop. Een groep wetenschappers en journalisten stuurde een brandbrief naar het ministerie met het verzoek om duidelijkheid voor eind januari 2026.