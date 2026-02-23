Ondersteuning Windows Server 2016 nadert definitief einde

Microsoft waarschuwt organisaties voor het naderende einde van de ondersteuning van meerdere Windows-producten uit 2016. Het gaat onder meer om Windows Server 2016, Windows 10 Enterprise 2016 LTSB en Windows IoT Enterprise LTSB 2016.

Volgens Microsoft naderen deze producten het laatste stadium van hun levenscyclus, wat directe gevolgen heeft voor organisaties die nog afhankelijk zijn van deze software.

Uit de lifecycle-documentatie op Microsoft Learn blijkt dat Windows Server 2016 al sinds januari 2022 geen reguliere ondersteuning meer ontvangt en zich volledig in de extended support-fase bevindt. In deze periode levert Microsoft uitsluitend beveiligingsupdates, zonder functionele verbeteringen of bredere ondersteuning. Die laatste updates verschijnen tot en met 12 januari 2027. Daarna stopt Microsoft definitief met het patchen van beveiligingslekken in deze serverversie.

Voor Windows 10 Enterprise 2016 LTSB en Windows IoT Enterprise LTSB 2016 ligt het eindpunt dichterbij. Microsoft Learn bevestigt dat deze edities op 13 oktober 2026 het einde van hun uitgebreide ondersteuning bereiken. Deze varianten werden destijds gepositioneerd voor omgevingen waar stabiliteit voorop staat en waar systemen vaak jarenlang ongewijzigd in productie blijven. Juist die doelgroep loopt nu tegen de grenzen van dat model aan, omdat de vaste supporttermijnen aflopen.

Einde ondersteuning komt niet onverwacht

Microsoft benadrukt dat systemen na het einde van de ondersteuning blijven functioneren, maar dat nieuwe kwetsbaarheden niet langer worden verholpen. In de lifecycle-documentatie wijst het bedrijf erop dat dit een bewuste beleidskeuze is binnen de zogenoemde Fixed Lifecycle Policy, waarbij de einddatum van ondersteuning al bij de introductie van het product vastligt. Voor organisaties betekent dit dat het moment van afscheid geen verrassing zou mogen zijn, al blijkt in de praktijk dat migraties vaak worden uitgesteld.

Om organisaties extra tijd te geven, biedt Microsoft ook voor deze producten het Extended Security Updates-programma aan. Daarmee blijven kritieke beveiligingsupdates tijdelijk beschikbaar tegen betaling. Voor Windows 10 Enterprise 2016 LTSB zijn de kosten inmiddels bekend en lopen deze per apparaat elk jaar op. Voor Windows Server 2016 heeft Microsoft bevestigd dat ook daar ESU beschikbaar komt, maar de exacte prijzen zijn nog niet gepubliceerd. Microsoft Learn maakt daarbij duidelijk dat ESU nadrukkelijk bedoeld is als tijdelijke overbrugging en niet als structureel alternatief voor migratie.

Voor Windows IoT Enterprise LTSB 2016 wijkt de aanpak af. Volgens Microsoft verloopt de verlengde ondersteuning in dit geval via hardwarefabrikanten, omdat deze editie nauw verweven is met specifieke apparaten. De voorwaarden en kosten verschillen daardoor per leverancier, wat voor organisaties extra complexiteit kan opleveren.

Met de waarschuwing probeert Microsoft organisaties aan te sporen om nu al keuzes te maken. In de officiële documentatie op Microsoft Learn benadrukt het bedrijf dat het gebruik van niet-ondersteunde software een groeiend risico vormt, zeker in omgevingen waar beveiliging en compliance een rol spelen. Hoewel Extended Security Updates uitstel bieden, blijft migratie naar een nieuwere Windows-versie volgens Microsoft de enige duurzame oplossing.