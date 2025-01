Exchange 2016 en 2019 bereiken end-of-life-status later dit jaar

Microsoft heeft aangekondigd dat voor Microsoft Exchange 2016 en 2019 in oktober van dit jaar definitief het doek valt. Eindgebruikers worden opgeroepen te migreren naar Exchange Online of de Exchange Server Subscription Edition (SE)-editie die later dit jaar wordt geïntroduceerd.

Microsoft trekt in oktober van dit jaar definitief de stekker uit de ondersteuning van Microsoft Exchange 2016 en 2019, maakte het bedrijf onlangs bekend. Beide verouderde versies van Exchange kregen tot nu nog technische ondersteuning, hoewel de volledige ondersteuning al enkele jaren geleden is gestopt. Voor Exchange 2016 eindigde de volledige ondersteuning in oktober 2020 en voor Exchange 2019 in januari 2024.

Microsoft geeft aan dat beide Exchange-versies voor servers na oktober 2025 nog gewoon blijven werken, maar niet meer kunnen profiteren van security-updates. Dit betekent dat zij in de toekomst zeer kwetsbaar worden. Daarnaast worden ook geen technische updates meer voor deze twee versies uitgegeven, zoals bug fixes. Dit heeft mogelijk impact op het gebruik en de stabiliteit van deze specifieke servers.

Migratie naar Exchange SE aanbevolen

Microsoft roept eindgebruikers van deze versies daarom op te migreren naar Exchange Online, beschikbaar als een Office 365-abonnement of in een standalone versie. Daarnaast kunnen zij ook een migratie overwegen naar de in de tweede helft van dit jaar te lanceren Exchange Server Subscription Edition (SE)-editie.

Vooral voor gebruikers van Exchange 2019 is deze laatste optie een goede mogelijkheid, omdat zij direct kunnen overstappen. Gebruikers van Exchange 2016 kunnen ook direct naar Exchange Server SE overstappen, maar die hebben gezien de end-of-life-termijn wellicht niet genoeg tijd dit te realiseren. Zij worden opgeroepen eerst naar Exchange 2019 te upgraden en vervolgens naar Exchange Server SE.

Einddoel is Exchange SE CU1

De directe upgrade van Exchange Server 2019 naar de SE-editie is vrijwel identiek aan het installeren van een Cumulatieve Update (CU).

Voor snelle upgrades heeft Microsoft specifiek nieuwe features in de CU15 van Exchange Server 2019 geïncorporeerd of gaat deze naar de eerste CU van Exchange Server SE pushen. Dit maakt de zogenoemde Exchange Server SE RTM een ‘branding’-update die nieuwe lifecycle- en ondersteuningspolicies introduceert.

Wanneer de oude Exchange 2016- en 2019-servers van klanten op Exchange SE RTM draaien, zijn zij volgens Microsoft op pad naar de Exchange SE CU1-versie. Wanneer deze wordt uitgebracht, vervalt de ondersteuning voor alle andere oudere versies definitief.

