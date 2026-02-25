Google voegt agentgestuurde workflows toe aan Opal

Google voegt een agent-stap toe aan Opal. Die maakt het mogelijk om workflows niet langer als vaste ketens van modelaanroepen te ontwerpen, maar als dynamische, agentgestuurde processen.

Met deze uitbreiding verschuift Opal van een low-code orkestratietool naar een platform waarin een AI-agent zelfstandig bepaalt welke acties, tools en modellen nodig zijn om een doel te bereiken.

Volgens TechCrunch maakt Google met deze stap expliciet de keuze om Opal te positioneren als een zogeheten vibe-coding tool, waarbij gebruikers met natuurlijke taal mini-applicaties kunnen bouwen die niet alleen plannen maken, maar taken ook daadwerkelijk uitvoeren. De nieuwe agent draait op het Gemini 3 Flash-model en kiest automatisch welke hulpmiddelen nodig zijn om een taak af te ronden.

Tot nu toe bestonden Opal-workflows vooral uit vooraf gedefinieerde stappen. Ontwikkelaars moesten expliciet aangeven welk model wanneer werd aangeroepen en welke input daarvoor nodig was. De agent-stap doorbreekt dat patroon. In plaats van een model te selecteren, definieert de gebruiker het doel, waarna de agent zelf het uitvoeringspad bepaalt en vervolgstappen plant.

Een technisch relevant detail dat TechCrunch benadrukt, is dat de agent ook geheugen over meerdere sessies kan gebruiken door bestaande Google-diensten in te schakelen, zoals Google Sheets. Daarmee kunnen applicaties bijvoorbeeld een doorlopende lijst of gebruikerscontext bijhouden zonder dat daar expliciete state-logica voor hoeft te worden gebouwd. Dit maakt Opal geschikter voor zakelijke scenario’s waarin continuïteit en context belangrijk zijn, zoals interne tooling of eenvoudige procesautomatisering.

De agents in Opal zijn bovendien natively interactief. Wanneer informatie ontbreekt of aanvullende keuzes nodig zijn, stelt de agent zelf vervolgvragen aan de gebruiker voordat hij verdergaat. Dat verlaagt de drempel voor niet-technische gebruikers, maar betekent ook dat workflows minder deterministisch worden dan traditionele automatiseringsoplossingen. Voor IT-afdelingen vraagt dit om duidelijke afspraken over controle, logging en governance.

Wereldwijde uitrol en integratie in Gemini

Ook de bredere productcontext is relevant. Opal werd in juli 2025 geïntroduceerd voor gebruikers in de Verenigde Staten en is sindsdien stapsgewijs wereldwijd uitgerold. In december werd de tool geïntegreerd in de Gemini-webapp, waardoor gebruikers zonder code via een visuele editor eigen applicaties kunnen samenstellen. Dit onderstreept dat Opal niet langer slechts een experimentele Labs-tool is, maar onderdeel wordt van Google’s bredere AI-strategie.

TechCrunch plaatst deze ontwikkeling nadrukkelijk in een bredere markttrend. Naast Google werken ook andere aanbieders aan platforms waarmee applicaties via natuurlijke taal kunnen worden gebouwd. Daarmee positioneert Opal zich in een competitief landschap waarin snelheid, toegankelijkheid en integratie met bestaande ecosystemen bepalend zijn.

Voor zakelijke IT-teams betekent dit dat Opal interessant kan zijn als experimenteerplatform voor AI-gedreven automatisering en lichte applicatieontwikkeling. Tegelijkertijd blijft de kernvraag waar agentisch gedrag daadwerkelijk waarde toevoegt en waar traditionele, expliciet gedefinieerde workflows de voorkeur houden. De toevoeging van autonome agents vergroot de flexibiliteit, maar vraagt ook om hernieuwde aandacht voor beheersbaarheid en voorspelbaarheid binnen enterprise-omgevingen.