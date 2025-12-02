De rollen zijn omgedraaid: OpenAI nu op ‘code rood’ door Google

Voordat ChatGPT verscheen, leek Google de ongenaakbare AI-leider. OpenAI verbaasde het bedrijf van CEO Sundar Pichai echter totaal, waardoor hij een interne ‘code rood’ zou hebben uitgeroepen in 2023. Na meerdere misstappen lijkt Google opnieuw aan kop te gaan in de AI-race. Het is nu aan Pichai’s tegenhanger Sam Altman om als CEO de alarmbel te laten rinkelen. Hoe kon dit zo gaan?

Laat er geen twijfel over bestaan dat ChatGPT Google verraste. Dat kan niet anders, aangezien laatstgenoemde zich genoodzaakt voelde het aanvankelijk zwakke Google Bard tegenover de chatbot van OpenAI te zetten. In de bewoording van Pichai was de eerste lancering alsof je een opgevoerde Honda Civic tegen sportwagens liet racen. AI-flaters zoals het adviseren van lijm op pizza in zoekmachineresultaten waren duidelijke tekens dat Google risico’s nam om de dreiging van ChatGPT het hoofd te bieden. Hoe anders oogt de AI-wereld van eind 2025, waarin Google niet alleen een competitief AI-model tot zijn beschikking heeft, maar tevens als enige een volwassen ecosysteem aan AI-producten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt levert.

OpenAI is in de war

Deze week meldden we op zustersite ICT Magazine dat OpenAI overweegt om advertenties in ChatGPT te stoppen. Drie jaar lang heeft geen enkele gebruiker reclame gezien in de interface van de chatbot. Sinds de lancering van de dienst zijn er wel geleidelijk meer links in AI-antwoorden verschenen en gaan er voortdurend geruchten rond van nieuwe proefballonnetjes voor OpenAI om geld te verdienen met ChatGPT. Vooralsnog is dat verdienmodel niet gevonden, sterker nog: door de toegenomen concurrentie zakken prijzen voor steeds betere LLM’s en democratiseren protocollen en frameworks zoals MCP en Agent2Agent de integratie van deze modellen. Ze zijn uiterst modulair inzetbaar en kunnen veelal in zakelijke oplossingen zomaar verwisseld worden.

OpenAI lijkt te hebben gerekend op een zekere lock-in die dus niet bestaat. Het heeft Sam Altman gedreven tot het uitroepen van ‘code rood’ in een memo aan werknemers. Ook heeft het geen voorsprong meer als het om technologie gaat en is het niet helemaal duidelijk welke markt het wil bedienen. Is ChatGPT de kroonjuweel, waar consumenten via tekst en spraak mee blijven communiceren en er bereid voor zijn te betalen? Moeten de API-inkomsten doorslaggevend blijken, of de integratie in oveheidsdiensten? Enkel de enorme uitbouw van AI-infrastructuur lijkt een prioriteit te zijn, maar het is allerminst zeker dat alle beloftes rondom Stargate en de geruchten rondom eigen chips werkelijkheid worden.

Meerdere speelvelden

De AI-race gaat met andere woorden over allerlei speelvelden, maar de deelnemers aan deze race weten nog niet op welke van die speelvelden een winnend resultaat nodig is. Die onduidelijkheid pakt juist goed uit voor de strategie van Google, dat zelf de inmiddels sterke modellenreeks Gemini levert, maar ook via haar clouddiensten andere LLM’s aanbiedt en integraties kent met nagenoeg alle Workspace-applicaties. Tel daar de eigen TPU’s bij op die Google in staat stellen op eigen hardware AI te bouwen, en het wordt gauw duidelijk dat niemand zo goed gepositioneerd is als dat bedrijf. Eigenlijk kan alleen Microsoft een vergelijkbare verticale integratie nabootsen, maar daar staat het intern ontwikkelen van AI-modellen nog in de kinderschoenen, maakt men geen eigen AI-chips van enige betekenis en wordt de uitrol van AI middels Copilot regelmatig zeer negatief ontvangen.

Bovenop alle twijfel bij OpenAI zelf heerst al maanden een wispelturigheid op de beurs. Positieve cijfers van Nvidia wekken vertrouwen totdat de tegenreactie feller uit de hoek komt. Immers zijn de winsten van de chipmaker juist te verklaren door deals die het heeft gesloten met bedrijven waarin het zelf investeert, of via-via geld aan uitdeelt. Mocht er sprake zijn van een bubbel, zoals OpenAI-CEO Altman al suggereerde, dan is het barsten daarvan een groter probleem voor zijn AI-modelbouwer dan Google.