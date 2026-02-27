Windows Server krijgt eindelijk ReFS-bootondersteuning

Microsoft introduceert na veertien jaar wachten bootondersteuning voor het Resilient File System (ReFS) in Windows Server. Insiders kunnen vanaf nu het server-OS direct vanaf een ReFS-volume opstarten, een primeur sinds de lancering van het bestandssysteem in 2012.

Het ReFS-bestandssysteem werd in 2012 gelanceerd met Windows Server 2012, maar miste tot nu toe de mogelijkheid om er direct mee op te starten. De nieuwste Windows Server Insider Preview-build lost die tekortkoming op. Organisaties kunnen nu het serverbesturingssysteem installeren en booten vanaf een ReFS-volume, iets wat met NTFS al decennialang mogelijk was.

Aangezien Windows Server 2016 het einde van ondersteuning nadert, is de wijziging wellicht interessant voor upgraders die een veiligere server-omgeving willen bouwen. Voor organisaties die migreren naar nieuwere versies biedt ReFS boot nu een alternatief voor het jarenlange NTFS-monopolie.

Voordelen boven NTFS

Microsoft belooft met ReFS boot aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van NTFS. Het bestandssysteem detecteert corruptie in een vroeg stadium en behandelt problemen online, zonder dat chkdsk nodig is. Die focus op data-integriteit maakt ReFS bijzonder geschikt voor kritieke omgevingen.

Daarnaast reduceert het integrity-first ontwerp het risico op corruptie door crashes. Waar NTFS-systemen al grote volumes ondersteunen, gaat ReFS een stap verder met ondersteuning voor volumes tot 35 petabyte. Dat is 35.000 terabyte, genoeg om capaciteitsproblemen voor de komende jaren uit te sluiten.

Tot slot maakt ReFS gebruik van block cloning en sparse provisioning. Deze technologieën stellen enterprises in staat om grote fixed-size VHD(X)-bestanden eenvoudig aan te maken en uit te breiden. Ook versnellen ze het kopiëren van grote bestanden aanzienlijk.

Lange weg naar bootondersteuning

Sinds de introductie in 2012 heeft Microsoft ReFS stapsgewijs uitgebreid. In 2013 volgde een update met betere prestaties, tiered storage en snellere metadata-operaties. Windows Server 2016 bracht block cloning voor VM’s en databases, sparse VDL voor snellere creatie van virtuele schijven en verbeterde Hyper-V-integratie. Met Windows Server 2019 en 2022 verbeterde Microsoft de prestaties verder, evenals repair- en integrity-mogelijkheden.

Organisaties die ReFS boot nu willen testen, moeten de recente Windows Server vNext Insider Preview installeren. Builds vanaf 11 februari 2026 (minimaal buildnummer 29531.1000.260206-1841) bevatten ReFS boot in de setup.

Tijdens het installatieproces formatteren gebruikers de systeempartitie (C:) als ReFS via de installatie-UI. Microsoft benadrukt dat ReFS boot UEFI-firmware vereist en geen ondersteuning biedt voor legacy BIOS boot. Na installatie controleren beheerders het bestandssysteem via de eigenschappen van de C-schijf.