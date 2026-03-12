AI-bedrijf Wonderful haalt 150 miljoen dollar op in investeringsronde

Het in Amsterdam gevestigde AI-bedrijf Wonderful heeft een Series B-financieringsronde van 150 miljoen dollar afgesloten. Het agentic AI-platform van het bedrijf is al actief in meer dan 30 landen. Met het kapitaal wil het bedrijf opschalen van 350 naar 900 medewerkers en zijn wereldwijde uitbreiding versnellen.

Wonderful is een startup dat een agentic AI-platform bouwt voor grote ondernemingen. De nu afgesloten financieringsronde werd geleid door Insight Partners, met deelname van onder andere Index Ventures, IVP en Venture Partners. Met het nieuwe kapitaal wil Wonderful zijn platform uitbreiden en wereldwijd opschalen.

Het bedrijf groeide in de afgelopen acht maanden flink en is nu aanwezig in meer dan 30 landen, waaronder markten in Europa, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Latijns-Amerika. In november 2025, haalde Wonderful al 100 miljoen dollar op in een Series A-ronde. Met de nieuwe financiering stijgt het totaal opgehaalde kapitaal naar meer dan 250 miljoen dollar.

Van pilot naar productie

Wonderful helpt bedrijven om AI sneller en slimmer te gebruiken. Ze doen dit door de benodigde software te leveren, maar ook experts te leveren die op de werkvloer bij de klant meehelpen. Deze teams zorgen ervoor dat de techniek goed aansluit op de bestaande systemen en blijven ook na de start helpen om alles te verbeteren. Daardoor wordt het mogelijk om bij streng gecontroleerde bedrijven, zoals banken of ziekenhuizen, binnen een paar weken AI volledig te integreren, iets wat normaliter maanden duurt.

Het platform van Wonderful kiest altijd automatisch het AI-model dat op dat moment het beste resultaat geeft voor de taak. In 2026 is deze manier van werken de standaard geworden. Grote sectoren zoals de zorg en de financiële wereld gebruiken slimme AI-assistenten nu dagelijks, zowel om klanten te helpen als om hun eigen interne werk makkelijker te maken.

Opschalen naar 900 medewerkers

Met het nieuwe geld wil Wonderful het personeelsbestand uitbreiden van 350 naar ongeveer 900 medewerkers voor eind 2026. “In 2026 beslissen ondernemingen wie ze als partner kiezen voor het operationaliseren van AI, en die keuzes hangen af van wie diepe integraties kan leveren in complexe infrastructuren”, liet CEO en mede-oprichter Bar Winkler weten.