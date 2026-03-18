Workday integreert ‘superintelligente’ AI-tool Sana in vier maanden tijd

Workday kocht Zweedse AI-startup Sana voor 1,1 miljard dollar. De integratie ervan heeft niet lang op zich laten wachten. Het kostte slechts twee maanden om de ‘superintelligentie’ intern te omarmen, aldus het bedrijf, en vier maanden na de overname heeft het Sana nu ook voor klanten uitgerold. Wat levert deze ‘superintelligentie’ op?

De nieuwe toevoeging maakt gebruik van een chat-interface voor zowel selfservice-werkzaamheden als verbindingen binnen en buiten Workday. Sana is nu beschikbaar en draait binnen bestaande bedrijfsregels die bedrijven in Workday hebben opgezet. Dit moet de adoptie ervan sterk vereenvoudigen, aangezien er geen nieuwe ‘vangrails’ moeten worden bijgebouwd om de AI-tool in het gareel te houden. Het kan niet bij meer data dan reguliere gebruikers via de traditionele interface hadden kunnen bereiken, bijvoorbeeld, maar dit wel verpakken op een manier dat het begrijpbaar wordt en traceerbaar.

Zelfbediening en bedrijfsbrede mogelijkheden

De lancering omvat drie verschillende componenten. Sana voor Workday vervangt de traditionele menugestuurde interface door een conversatie-AI-ervaring voor werknemers, managers, CFO’s en CHRO’s. De Sana Self-Service Agent biedt meer dan 300 vaardigheden op het gebied van salaris, tijd en afwezigheid, en verwerkt al dagelijkse HR- en financiële taken voor klanten wereldwijd. Sana Enterprise breidt die mogelijkheden ondertussen uit tot buiten Workday, naar de bredere technologiestack van de onderneming.

Met andere woorden: Sana is het soort AI-assistentie waar SaaS-systemen steeds vaker naar streven. Ondanks de vrees onder investeerders over de levensvatbaarheid van deze opzet, met name eerder dit jaar, streven Workday en anderen ernaar om AI-tools zo in te richten dat hun platform het system of record wordt voor AI-agents. De andere route, die soms nogal opportunistisch wordt bedacht wanneer Claude of andere makers van AI-modellen autonome tools verbeteren, zou er juist op gericht zijn om bedrijfsapps voor elke organisatie ‘vibe codeerbaar’ te maken, zo u wilt.

Op dit moment zien we geen reden waarom volwassen organisaties deze centrale systemen op die wijze zouden willen vervangen. Bestaande processen zijn nu eenmaal niet zonder slag of stoot los te trekken van de systemen die ze compliant, doorzoekbaar en consistent houden. Als gevolg daarvan lijken AI-assistenten zoals Sana een antwoord te bieden aan degenen die op zoek zijn naar het gebruiksgemak van chatbots, maar via een integratie binnen het platform dit niet eerder konden krijgen.

Gebaseerd op de kernsystemen van Workday

Wat Sana volgens Workday het meest onderscheidt van zelfstandige AI-assistenten, is dat het draait binnen het bestaande security-, machtigings- en auditkader van Workday. Agents krijgen dezelfde toegangscontroles die bedrijven al vertrouwen voor gevoelige HR- en financiële gegevens. Dit betekent dat antwoorden en acties zijn gebaseerd op hetzelfde securitymodel, dezelfde configuratie en hetzelfde beleid dat al in gebruik is.

De Self-Service Agent ondersteunt verder vier use cases. Allereerst kan het directe antwoorden vinden op basis van knowledge base-artikelen en Workday-data. Ten tweede helpt het bij het uitvoeren van taken in gekoppelde systemen. Ten derde kan het dashboards, samenvattingen en documenten samenstellen op basis van bestaande data. Ten slotte maakt Sana het mogelijk om no-code, geautomatiseerde workflows in te stellen. “De meeste AI-projecten bevinden zich tegenwoordig in pilots en browsertabbladen; ze zien er indrukwekkend uit in demo’s, maar ze veranderen niet hoe het werk daadwerkelijk wordt gedaan,” aldus Gerrit Kazmaier, President of Product & Technology bij Workday. “Met Sana van Workday bieden we een nieuwe manier om werk gedaan te krijgen; waarbij AI-agents actie ondernemen op basis van vertrouwde context, en niet alleen suggesties doen.”

Zowel Sana for Workday als de Self-Service Agent zijn per direct beschikbaar voor alle Workday-klanten via Workday Flex Credits, zonder extra licentiekosten. De cijfers over vroege acceptatie door klanten, altijd met een korreltje zout te nemen, zijn in ieder geval positief: één organisatie bereikte binnen 40 dagen een acceptatiegraad van 90 procent en schafte 400 ChatGPT-licenties af. In diezelfde geest kunnen IT-managers enige hoop koesteren op het elimineren van schadow AI, waarbij gewone gebruikers hun toevlucht nemen tot chatbots om hun werk sneller gedaan te krijgen. Nu zouden de tools verfijnder moeten zijn, in het volle zicht van IT, en moeten voldoen aan bestaande regels. We zijn benieuwd of het gehele klantenbestand deze eenvoud en gebruiksgemak ook zo ervaart.

Sana Enterprise reikt verder dan Workday

Sana Enterprise verbindt Workday daarnaast met meer dan 18 applicaties van third parties, waaronder Gmail, Microsoft Outlook, Salesforce, SharePoint, Slack, Jira, ServiceNow en Zoom. Die focus op connectiviteit is met name toegenomen sinds Workday in november het integratieplatform Pipedream overnam, waardoor meer dan 3.000 connectoren aan het platform werden toegevoegd. Via Sana Enterprise kunnen medewerkers in één gesprek taken uitvoeren in al die systemen. De tool kan bijvoorbeeld documenten in SharePoint vinden, vergaderingen in Outlook plannen of Jira-tickets bekijken. Dit betekent idealiter dat gebruikers veel meer werk kunnen verzetten zonder tussen applicaties te hoeven schakelen.

Sana Enterprise is beschikbaar met Workday Human Capital Management of Workday Financial Management en ook via Flex Credits. Het idee van een platform om Workday op een hoger plan te tillen, wordt zo een stuk duidelijker. Daarbij zijn Sana, Pipedream en de eveneens recent overgenomen low-code agent builder Flowise samengekomen in een enkele AI-tool om de mogelijkheden van die optelsom te benutten.