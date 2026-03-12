Onyx Security van start: 40 miljoen investering voor AI control plane

Het nieuwe bedrijf Onyx Security bouwt een AI control plane die autonoom opererende AI-agents bewaakt, stuurt en corrigeert in bedrijfsomgevingen.

Onyx Security is vandaag officieel van start gegaan met een financieringsronde van 40 miljoen dollar, opgehaald bij investeerders Conviction en Cyberstarts. Het bedrijf richt zich op een securityprobleem dat steeds urgenter wordt: autonome AI-agents die zonder voldoende controle opereren binnen bedrijfsomgevingen.

Achter Onyx staan medeoprichters Maxim Bar Kogan en Gil Elbaz. Bar Kogan heeft een achtergrond bij de Israëlische inlichtingeneenheid Unit 8200. Elbaz werkte eerder als AI-onderzoeker bij Nvidia en in een AI-eenheid van het Israëlische leger.

“Elk bedrijf wordt een agentoperator, of ze dat nu gepland hadden of niet,” stelt Bar Kogan bij de lancering. Agents krijgen toegang tot de meest kritieke systemen, maar garanties dat ze geen ernstige fouten maken of gecompromitteerd worden, ontbreken.

Eén platform voor security, governance en infrastructuur

Het Onyx-platform werkt met eigen supervisory agents en AI-modellen die AI-redenering begrijpen en in real time kunnen ingrijpen. Het kan acties blokkeren, corrigeren of doorsturen naar een mens voor goedkeuring. Het platform ontdekt actieve AI-agents continu en volgt elke stap in hun redenering.

Securityteams krijgen daarmee zichtbaarheid, posture management en runtime-bescherming. Governance-teams kunnen aantonen dat ze voldoen aan securitynormen en regelgevingsvereisten. Infrastructuurteams ondersteunen AI-agents en MCP’s terwijl ze optimaliseren op kosten en latency. Leidinggevenden kunnen met Onyx AI-adoptie meten en doelen bijhouden.

