ASML wordt hoofdaandeelhouder Mistral AI na miljardendeal: waarom?

ASML wordt naar verluidt hoofdaandeelhouder van het Franse AI-bedrijf Mistral AI door een investering van 1,3 miljard euro in de nieuwe financieringsronde van 1,7 miljard euro. De nieuwe waardering van 10 miljard euro maakt Mistral het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa.

ASML’s 1,3 miljard euro moet Mistral als Europese AI-speler helpen in een strijd gedomineerd door Amerikaanse partijen. Enkel het Chinese DeepSeek weet te hegemonie van OpenAI, Google, Anthropic en Meta te doorbreken.

ASML krijgt met het aandeel direct een grote invloed. Volgens bronnen bij Reuters verkrijgt het Nederlandse bedrijf een meerderheidsbelang en een bestuurszetel bij de Franse AI-ontwikkelaar. De totale financieringsronde van 1,7 miljard euro waardeert Mistral op 10 miljard euro voorafgaand aan de investering.

Europese groei

De deal verbindt twee Europese technologieleiders, hoe anders ze ook zijn. ASML produceert lithografiemachines die cruciaal zijn voor geavanceerde chipproductie. Het bedrijf kan, zo stelt Reuters, profiteren van Mistral’s AI-mogelijkheden voor data-analyse en productverbetering. Die gaan verder dan alleen taalmodellen: zo mikt de Franse AI-specialist ook op OCR (optical character recognition), iets dat wellicht te vertalen is naar het herkennen van afwijken op de productielijn van ASML, waar afwijkingen in nanometers veelal te groot zijn.

ASML is als enige leverancier van extreme ultraviolet (EUV)-lithografiemachines een cruciale speler voor chipfabrikanten zoals TSMC en Intel. Deze systemen kosten ongeveer 150 miljoen euro per stuk en zijn noodzakelijk voor de productie van de meest geavanceerde processors.

Mistral, opgericht in 2023 door voormalige DeepMind- en Meta-onderzoekers, concurreert met Amerikaanse giganten zoals OpenAI en Google. Het bedrijf werd vorig jaar nog gewaardeerd op 5 miljard euro na een Series B-ronde. Het is een snelle groeier, met kanttekeningen. Daar waar DeepSeek de AI-wereld versteld deed staan met het destijds verbluffende R1 begin dit jaar, heeft Mistral nog geen echte doorbraak gemaakt. Het onderscheidt zich met open-source modellen, regelmatig klein en effectief voor het formaat en meertaliger dan de concurrentie.

Bank of America heeft ASML naar verluidt geadviseerd bij de investering. Zowel ASML als Mistral weigerden commentaar te geven op de berichtgeving.

Ongevraagd maar wel gewenst

Dat Europese techbedrijven elkaar ondersteunen is te zien als een goede zaak. ASML is het boegbeeld van high-tech in zowel Nederland zelf als in Europa, terwijl Mistral zonder echte evenknieën de grootste AI-speler is op het continent. Toch is het niet de meest voor de hand liggende match. Een overname van Mistral door Apple werd intern in Cupertino besproken, maar lijkt nu verder weg dan ooit. Het had het gezapige Apple Intelligence kunnen helpen, maar nu zou dit eerder via eigen AI-modellen, een andere overname of een nieuw partnership moeten gebeuren.

ASML zal vermoedelijk niet al te veel invloed uitoefenen op Mistral. Hetzelfde gebeurde ook niet toen het nog piepjonge ASML (onder de naam ASM Lithography) als joint venture werd opgericht door Philips en ASMI. Het verhaal in vogelvlucht hebben we vorig jaar nog besproken:

