Mistral AI wil met een nieuwe investeringsronde 600 miljoen dollar ophalen met een ingeschatte bedrijfswaarde van 6 miljard dollar.

De AI-ontwikkelaar is bezig met gesprekken voor een nieuwe investeringsronde, schrijft The Wall Street Journal. Het beoogde investeringsbedrag ligt aanzienlijk hoger dan vorige maand al werd verondersteld. Toen hoopte Mistral 500 miljoen dollar te vinden met een marktwaarde van 5 miljard dollar.

In de laatste investeringsronde van december vorig jaar werd een bedrag van 415 miljoen dollar opgehaald. Daardoor ligt de geschatte waarde van het Franse Mistral op 2 miljard dollar.

Meer vertrouwen in eigen kunnen

Het ophogen van het investeringsbedrag komt mogelijk doordat Mistral AI de afgelopen maand meer vertrouwen had over de groei van het bedrijf. Dat zou ingegeven zijn door de toegenomen populariteit van de eigen LLM’s, die op steeds meer platformen beschikbaar zijn. Ook zou de nieuwe marktwaarde nodig zijn om in verhouding te staan tot de AI-innovaties die het onlangs heeft geproduceerd.

Zo introduceerde Mistral onlangs het AI-model Mixtral 8x22B. Deze LLM scoorde zeer goed in diverse benchmarks en kan zich meten met bekende LLM’s van concullega’s als OpenAI en Google. Het zou bijvoorbeeld al dicht in de buurt komen van de capaciteit van het kersverse Llama 3 van Meta.

Gebruik nieuwe investeringen

Het geld dat met de nieuwe investeringsronde wordt opgehaald, kan de AI-ontwikkelaar vanzelfsprekend gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe, nog krachtigere LLM’s. Eén van de mogelijkheden is het toespitsen op gerichte modellen voor bijvoorbeeld tekst, video en geluid.

Mistral denkt echter ook verder dan alleen LLM’s. Het bedrijf zet hierop al in met Mistral Embed. Dit is een AI-model dat is ontworpen om tekst in ‘embeddings’ om te zetten. Dit zijn wiskundige structuren die neurale netwerken kunnen verwerken en is een nodige stap om GenAI op poten te zetten. De tool van Mistral AI moet een concurrent worden voor het huidige open-source fastText dat ook embeddings genereert.

