Mistral AI kondigt eerste overname aan met Franse Koyeb

Het Franse AI-bedrijf Mistral AI heeft vandaag zijn eerste overname aangekondigd. Het bedrijf gaat de eveneens Franse serverless cloudprovider Koyeb overnemen, met als doel zijn computerinfrastructuur te verbeteren en zijn groeiende aanbod aan AI-diensten te ondersteunen.

Mistral AI heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van Koyeb, een in Parijs gevestigde startup die hoogwaardige serverloze infrastructuur levert. De deal brengt 13 medewerkers met zich mee, waaronder de drie medeoprichters van Koyeb, die in maart zich zullen voegen bij het engineeringteam van Mistral.

Buiten deze overname om investeert Mistral tevens stevig in infrastructuur. Het bedrijf streeft naar een omzet van 1 miljard dollar (en vermoedelijk 0,85 keer dat bedrag in euro’s) voor 2026, wat een sterke stijging zou betekenen ten opzichte van de huidige omzet van 400 miljoen dollar.

Serverloze infrastructuur voor AI-workloads

Koyeb biedt een serverless platform dat is ontworpen om AI-toepassingen uit te voeren en te schalen zonder dat ontwikkelaars de onderliggende infrastructuur hoeven te beheren. Het platform combineert naar eigen zeggen serverless efficiëntie met uniforme mogelijkheden voor het uitvoeren van inferencing, het veilig uitvoeren van door AI gegenereerde code en het aandrijven van AI-native toepassingen zoals API’s, MCP-servers en webservices.

Volgens de aankondiging van Mistral zullen de producten en expertise van Koyeb bestaande omgevingen ondersteunen, waaronder sandboxes en MCP-servers. Het zal ook het vermogen van Mistral verbeteren om modellen on-premises te implementeren, het GPU-gebruik te optimaliseren en inferencing-teams te helpen AI-workloads efficiënter te schalen.

“Het product en de expertise van Koyeb zullen onze ontwikkeling op het gebied van Compute versnellen en bijdragen aan de bouw van een echte AI-cloud”, aldus Timothée Lacroix, medeoprichter en CTO van Mistral AI.

Uitbreiding van de Europese AI-infrastructuur

De overname wijst erop dat verticale integratie een belangrijk doel wordt voor Mistral. Het bedrijf bouwt zijn eigen AI-infrastructuur, waaronder datacenters in Zweden, omdat het concurreert met Amerikaanse AI-modelbouwers als OpenAI en Anthropic. Door meer van zijn technologiestack in eigen beheer te hebben, wil Mistral de afhankelijkheid van externe cloudproviders verminderen. Dit is vergelijkbaar met wat zijn Amerikaanse rivalen proberen te bereiken, onder meer met OpenAI’s gezamenlijke Stargate-project met Oracle en SoftBank, een project ter waarde van honderden miljarden dollars.

Yann Leger, CEO en medeoprichter van Koyeb, zei: “AI heeft de cloudinfrastructuur opnieuw gedefinieerd. We zijn Koyeb begonnen om het beste serverloze cloudplatform te bouwen voor het wereldwijd uitvoeren en schalen van intensieve applicaties. Door ons aan te sluiten bij Mistral AI, zijn we van plan om die missie te verdubbelen met de steun en middelen van een wereldwijde AI-leider.”

Waarschijnlijk is deze overname slechts de eerste van vele. De huidige status van Mistral als AI-lab is relatief moeilijk organisch uit te breiden, vooral voor infrastructuurbehoeften op korte termijn.