Freshworks vernieuwt ITAM in Freshservice met AI en live discovery

Freshworks heeft IT Asset Management van Freshservice volledig vernieuwd. Continue discovery, live dependency mapping en AI-gedreven analyse komen samen in één platform. Daarmee wil het bedrijf infrastructuurdata uit geïsoleerde silo’s halen en direct koppelen aan serviceworkflows.

Infrastructuurdata blijft versnipperd over losse tools. Discovery-tools en Configuration Management Databases opereren als gescheiden silo’s, wat de betrouwbaarheid van AI-workflows bemoeilijkt. Freshservice ITAM wil die fragmentatie aanpakken door de complete hybride IT-omgeving continu te scannen.

Dependency mapping en live impact-analyse

Het systeem brengt voortdurend de relaties in kaart tussen hardware, cloudresources en applicaties die daarvan afhankelijk zijn. Die live dependency map is ook de basis voor de nieuwe integratie met FireHydrant: tijdens storingen kunnen teams direct zien welke systemen en services geraakt zijn, inclusief hun configuratiehistorie.

Naast incidentrespons biedt Freshservice ITAM ook voorspellende impactanalyse voor geplande wijzigingen. Teams kunnen de gevolgen van een update evalueren voordat die wordt uitgerold, zonder lopende bedrijfsprocessen te onderbreken. Configuration drift detection signaleert ongeautoriseerde wijzigingen en mogelijke compliance-gaten continu.

“Als infrastructuurdata onvolledig, verouderd of losgekoppeld is van serviceworkflows, kan AI de impact niet betrouwbaar begrijpen of nauwkeurige acties bieden”, schetst Srini Raghavan, Chief Product Officer bij Freshworks. “Door diepe discovery en dependency mapping native te maken in Freshservice, hebben we ITAM opnieuw gedefinieerd.”

Software Asset Managementvormt een ander onderdeel van de nieuwe aanpak. Door aangeschafte licenties te vergelijken met daadwerkelijk gebruik, kunnen IT-teams onbenutte licenties terugvorderen vóór contractverlengingen. Dat vermindert nodeloze uitgaven en geeft zicht op de volledige softwarelevenscyclus.

