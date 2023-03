De krachten van IT Service Management (ITSM) en IT Operations Management (ITOM) combineren is een van de beste stappen van IT om de business altijd draaiend te houden. In het boek ‘Geef je ITSM een superboost met ITOM voor dummies’ wordt ingegaan op het oplossen van de uitdagingen waar IT-leiders mee te maken krijgen.

Onder ITSM vallen alle activiteiten voor het ontwerpen, creëren, leveren, ondersteunen en beheren van de lifecycle van IT services. Vaak wordt het ook wel als IT-support gezien, maar ITSM gaat verder dan het oplossen van dagelijkse problemen. Het IT-team is verantwoordelijk voor het end-to-endbeheer van de services.

ITOM gaat op zijn beurt over het onderhoud van applicaties, services en connectiviteitselementen die de technologie van een organisatie aandrijven. Met ITOM kan je er ook voor zorgen dat services optimaal blijven draaien. Historisch gezien wordt echter meer over ITSM en IT Asset Management gesproken. Daarmee laten organisaties kansen liggen, want het grotere onderwerp ITOM kan veel betekenen voor cruciale IT-elementen.

