Muse Spark markeert nieuwe AI-strategie Meta

Meta zet een nieuwe stap in zijn AI-strategie met de introductie van Muse Spark, het eerste model uit de Muse-familie van Meta Superintelligence Labs.

Met dit model wil het bedrijf een fundament leggen voor wat het omschrijft als persoonlijke superintelligentie, een vorm van kunstmatige intelligentie die niet alleen vragen beantwoordt, maar actief meedenkt, begrijpt en ondersteunt in het dagelijks leven van gebruikers.

Muse Spark komt op een belangrijk moment voor Meta. Reuters benadrukt dat het gaat om het eerste AI-model dat het bedrijf in ongeveer een jaar presenteert, nadat eerdere verwachtingen rond de Llama 4-modellen niet volledig werden waargemaakt. Daarmee is de lancering niet alleen een technologische stap, maar ook een poging om opnieuw aansluiting te vinden bij de kopgroep in de AI-markt.

Het model onderscheidt zich doordat het vanaf de basis is ontworpen als een multimodaal redeneermodel. Muse Spark kan tekst, beeld en andere datavormen combineren en ondersteunt daarnaast het gebruik van externe tools en het inzetten van meerdere AI-agents tegelijk. Meta positioneert het systeem daarmee als een volgende stap richting AI die zelfstandig complexe taken kan uitvoeren en context beter begrijpt.

De introductie van Muse Spark markeert ook een bredere herziening van Meta’s AI-aanpak. Volgens het bedrijf is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe technische stack die efficiënter moet schalen, van modelarchitectuur en training tot infrastructuur zoals het Hyperion-datacenter. Daarbij claimt Meta dat het vergelijkbare prestaties kan behalen met aanzienlijk minder rekenkracht dan eerdere modellen.

Meta zet zwaar in op superintelligence-team

Reuters vult aan dat deze technologische stap gepaard gaat met forse investeringen. Meta stelde vorig jaar een nieuw superintelligence-team samen om de achterstand op concurrenten in te lopen, onder meer via een miljardeninvestering in Scale AI en de aanstelling van CEO Alex Wang. Volgens het persbureau werden sommige engineers gelokt met uitzonderlijk hoge beloningspakketten, wat de strategische prioriteit van AI binnen het bedrijf onderstreept.

Op het gebied van prestaties claimt Meta dat Muse Spark competitief is in onder meer visuele analyse, redeneren en gezondheidstoepassingen. Tegelijkertijd laten onafhankelijke evaluaties zien dat het model nog niet overal aan de top staat. Volgens externe benchmarks presteert Muse Spark sterk op taal en visueel begrip, maar blijft het achter bij concurrenten op het gebied van programmeren en complex abstract redeneren. Op een brede ranglijst van evaluatieplatform Artificial Analysis staat het model op een gedeelde vierde plaats.

Een belangrijke nieuwe functie is de zogenoemde Contemplating-modus, waarin meerdere AI-agents parallel aan een probleem werken. Deze aanpak moet diepere analyse mogelijk maken zonder dat de responstijd sterk toeneemt. Meta ziet dit als een manier om te concurreren met geavanceerde redeneermodi van andere toonaangevende AI-systemen.

Meta zet in op praktische AI-toepassingen

De toepassingen die Meta voor ogen heeft gaan verder dan traditionele chatinterfaces. Muse Spark kan beelden analyseren, objecten herkennen en gebruikers helpen bij praktische taken. Ook op het gebied van gezondheid speelt het model een rol, bijvoorbeeld door voedingsinformatie uit afbeeldingen te halen of uitleg te geven over lichamelijke processen. Meta heeft hiervoor samengewerkt met een groot aantal artsen om de kwaliteit van de antwoorden te verbeteren.

Tegelijkertijd geeft de lancering meer inzicht in de manier waarop Meta geld wil verdienen met AI. Het bedrijf hint op integraties met e-commerce, waarbij gebruikers vanuit de chatbot direct producten kunnen bekijken en aanschaffen. Daarnaast zet Meta sterk in op het verhogen van engagement binnen zijn bestaande ecosysteem, dat inmiddels miljarden gebruikers omvat.

De uitrol van Muse Spark verloopt gefaseerd. In eerste instantie is het model beschikbaar via de Meta AI-app en website, waarna het in de komende weken de bestaande Llama-modellen zal vervangen binnen platforms als WhatsApp, Instagram en Facebook. Opvallend is dat Meta geen details deelt over de omvang van het model en dat het afwijkt van zijn eerdere open strategie door slechts een beperkte API-preview beschikbaar te stellen aan geselecteerde partners.