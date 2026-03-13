Meta overweegt Gemini-licentie na teleurstelling eigen AI

Meta stelt de lancering van zijn nieuwe AI-model Avocado uit tot minimaal mei. Het model presteert intern beter dan zijn voorganger, maar haalt de lat van Google Gemini 3.0 uit november 2025 niet. Intussen overweegt Meta’s AI-divisie tijdelijk Gemini te licenseren voor het aandrijven van AI-producten.

Dat stellen bronnen tegenover New York Times. Aanvankelijk stond Avocado gepland voor deze maand. Avocado wordt ontwikkeld door TBD Lab, een AI-lab binnen Meta dat werd opgericht door Alexandr Wang, voormalig CEO van Scale AI.

Bij interne tests op het gebied van redeneren, coderen en schrijven blijft Avocado achter op de topmodellen van Google, OpenAI en Anthropic. Het model doet het beter dan Meta’s vorige model Llama 4, dat vorig jaar niet aan de verwachtingen voldeed. Het presteert wel sterker dan Google’s Gemini 2.5 uit maart 2025. Gemini 3.0 van november is echter nog een stap te ver.

Meta investeert fors in zijn AI-ambities. Het bedrijf heeft dit jaar een budget van maximaal 135 miljard dollar begroot, bijna het dubbele van vorig jaar. Toch is er meer nodig dan geld alleen. De pre-training van Avocado werd eind vorig jaar afgerond, maar de post-training fase bleek complexer dan verwacht.

Gemini-licentie en interne spanningen

Omdat Avocado nog niet klaar is, bespreken managers van Meta’s AI-divisie de mogelijkheid om tijdelijk Googles Gemini te licenseren voor AI-producten op Facebook, Instagram en WhatsApp. Een definitief besluit is nog niet genomen.

Intern speelt ook een discussie over of Avocado open source wordt uitgebracht. Meta heeft open source-modellen altijd gesteund, maar Zuckerberg en Wang overwogen afgelopen zomer het nieuwe model gesloten te houden.

Daarbij botste Wang met CPO Cox en CTO Bosworth over de rol van AI in de advertentiebusiness. Vorige week kondigde Meta aan een apart AI-engineeringteam onder Bosworth te creëren dat samenwerkt met Wangs divisie.

