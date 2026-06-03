Veeam DataAI Command Platform krijgt AI-agents voor privacynaleving

Veeam komt met drie nieuwe AI-agents voor privacy- en compliance-automatisering op het DataAI Command Platform. Ze zijn gebouwd op technologie van Securiti AI, dat Veeam eind vorig jaar overnam.

Regelgeving als GDPR, de EU AI Act, ePrivacy en DORA legt verplichtingen op die niet alleen data betreffen, maar ook AI-modellen en toestemmingssignalen. Boetes onder deze kaders kunnen oplopen tot 7 procent van de wereldwijde jaaromzet. Toch werken veel privacyprogramma’s nog met handmatige beoordelingen en spreadsheets, die niet zijn toegerust voor AI-agents die op machine-snelheid door bedrijfsdata bewegen.

“Compliance is niet langer een eenmalige aangelegenheid. Het moet een continu, op bewijs gebaseerd proces zijn, dat direct verankerd is in de manier waarop organisaties functioneren”, zegt Cassandra Maldini, Head of Product Strategy for Privacy and AI Governance bij Veeam.

Drie agents voor privacy-operaties

De Consent Agent beheert de volledige levenscyclus van toestemming. Dit gaat van het aanmaken van cookiebanner tot automatisch testen, doorlopende monitoring en het doorvoeren van correcties in analytics-platforms, AI-pijplijnen en SaaS-applicaties. De agent werkt met jurisdictie-bewuste risicoscores en levert auditklaar bewijs.

De Data Subject Request Agent genereert en onderhoudt invulformulieren voor privacyverzoeken, afgestemd op het regelgevende landschap van een organisatie. Veeam stelt dat de tijd om zo’n formulier live te zetten met circa 50 procent afneemt.

De Assessment Agent analyseert ondersteunend bewijsmateriaal en genereert met één klik antwoorden op Data Protection Impact Assessments, EU AI Act-conformiteitsbeoordelingen en leveranciersrisicolijsten.

De nieuwe agents komen voort uit de overname van Securiti AI en het eerder aangekondigde Agent Commander voor AI-risicobeheer. Samen vormen ze de uitbreiding van het DataAI Command Platform, dat meer dan honderd regelgevingskaders ondersteunt.

De Consent Agent is vanaf vandaag algemeen beschikbaar als onderdeel van het DataAI Command Platform. De Data Subject Request Agent en de Assessment Agent zijn gepland voor Q3 2026.