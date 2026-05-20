Google zet vol in op AI-agents met Antigravity-platform

Google heeft tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O 2026 een brede uitbreiding aangekondigd van het Antigravity-platform, een omgeving voor het bouwen en beheren van AI-agents. Daarbij introduceert het bedrijf onder meer een zelfstandige desktopapplicatie, een command line-interface, nieuwe API’s en een SDK voor ontwikkelaars.

Met de aankondigingen positioneert Google Antigravity nadrukkelijk als platform voor zogeheten agentic AI: AI-systemen die zelfstandig taken uitvoeren, combineren en coördineren. Volgens Google groeit Antigravity daarmee van één product naar een volledig ecosysteem voor ontwikkelaars en bedrijven.

Een van de opvallendste onderdelen is Google Antigravity 2.0, een zelfstandige desktopapplicatie waarmee ontwikkelaars AI-agents lokaal kunnen aansturen. Daarnaast introduceert Google een Antigravity CLI, waarmee dezelfde agents vanuit de terminal kunnen worden gebruikt en beheerd.

Ook stelt Google de Antigravity-agent beschikbaar via de Gemini API. Daarmee kunnen ontwikkelaars agents programmatisch aanroepen vanuit eigen software of workflows. Tegelijk verschijnt een preview van de Antigravity SDK, bedoeld voor het bouwen van aangepaste agents die gebruikmaken van dezelfde onderliggende agentomgeving als Gemini.

Google koppelt Antigravity bovendien nadrukkelijk aan bestaande AI-ontwikkeltools. Zo gebruikt AI Studio Build voortaan eveneens de Antigravity-agentomgeving. Ontwikkelaars kunnen projecten vanuit AI Studio exporteren naar Antigravity, inclusief de context van eerdere interacties met de agent.

Parallelle agents en Linux-omgevingen

Volgens Google kunnen meerdere agents binnen Antigravity 2.0 parallel programmeertaken uitvoeren. Daarvoor introduceert het platform onder meer zogeheten dynamic subagents, bedoeld voor parallelle workflows en achtergrondautomatisering. Agents krijgen toegang tot de editor, terminal en een geïntegreerde browser om zelfstandig programmeertaken uit te voeren.

Via nieuwe Managed Agents in de Gemini API kunnen ontwikkelaars bovendien met één API-aanroep agents starten die zelfstandig redeneren, externe tools gebruiken en code uitvoeren in geïsoleerde Linux-omgevingen. Dat meldt SiliconANGLE.

Voor zakelijke gebruikers brengt Google Antigravity 2.0 en de CLI ook naar het Gemini Enterprise Agent Platform binnen Google Cloud. Dat platform stond eerder bekend als Vertex AI.

Daarnaast introduceert Google een nieuw AI Ultra-abonnement van 100 dollar per maand. Dat moet ontwikkelaars en bedrijven meer capaciteit geven voor het draaien van AI-agents en experimenten op grotere schaal.

Gemini 3.5 Flash centraal

Onderliggend draait een groot deel van Antigravity op Gemini 3.5 Flash, dat volgens Google het nieuwe standaardmodel wordt voor coding- en agenttaken binnen het platform. Het bedrijf claimt dat het model beter presteert dan Gemini 3.1 Pro op verschillende benchmarks voor programmeertaken en AI-agents.

Google stelt daarnaast dat onderzoekers met meerdere Antigravity-agents complexe taken autonoom hebben laten uitvoeren, waaronder het bouwen van een functioneel besturingssysteem.

Binnen Antigravity 2.0 introduceert Google ook functies voor het beheren van agents. Zo kunnen gebruikers voortaan Scheduled Tasks instellen, waarmee agents automatisch op vaste momenten of via cron-schema’s worden gestart.

Daarnaast voegt Google projectbeheer, ondersteuning voor worktrees en uitgebreidere sidebarfunctionaliteit toe. Ook live spraaktranscriptie wordt geïntegreerd via de nieuwste Gemini Audio-modellen.

Verder kondigde Google met CodeMender een nieuwe AI-agent voor codebeveiliging aan. Die moet automatisch kwetsbaarheden in AI-gegenereerde code opsporen en voorstellen voor herstel kunnen uitvoeren.