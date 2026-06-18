Voormalig hoofd AI bij Meta noemt xAI van Musk een “mislukking”

In een ongewoon openhartige beoordeling van een AI-concurrent heeft Yann LeCun, oprichter van AMI Labs en voormalig hoofd AI bij Meta, xAI fel bekritiseerd. xAI, dat nu deel uitmaakt van Elon Musks SpaceX, is achtergebleven zonder zijn oprichters, wat volgens LeCun te wijten is aan het vermeende slechte gedrag van Musk.

LeCun heeft het vaker aan de stok met Musk, waarbij hij heeft verwezen naar de opmerkingen van ’s werelds eerste biljoenair op sociale media en zijn standpunt over AI. Ook de manier waarop Musk voormalige xAI-medewerkers heeft behandeld, maakt het hem moeilijk, meent LeCun. “Elon bevindt zich nu in een positie waarin het voor hem heel, heel moeilijk is om toptalent op het gebied van AI aan te trekken,” zei hij. “Omdat hij zich, nou ja, niet bepaald op een goede manier heeft gedragen tegenover het vorige team.”

Geen strijd tussen OpenAI en Anthropic verwacht

LeCun verwacht niet dat xAI op het gebied van baanbrekend onderzoek zal concurreren met OpenAI of Anthropic. Grok, de reeks AI-modellen die door xAI is ontwikkeld, wordt nog niet op grote schaal door bedrijven gebruikt, een gebied waarop de Claude LLM’s van Anthropic juist bijzonder succesvol zijn geweest.

xAI fuseerde in februari met SpaceX in een deal waarbij de waarde van de gecombineerde onderneming werd geschat op 1,25 biljoen dollar. In plaats van een toonaangevende modelontwikkelaar te worden, verhuurt xAI nu rekenkracht vanuit zijn Colossus 1- en Colossus 2-datacenters in Memphis, Texas, aan andere bedrijven, waaronder Google en Anthropic. Google betaalt SpaceX 920 miljoen dollar per maand voor GPU-rekenkracht in het kader van een overeenkomst die loopt tot 2029. De AI-tak van SpaceX boekte in het eerste kwartaal van 2026 een operationeel verlies van 2,5 miljard dollar.

De inspanningen van LeCun

Yann LeCun behoort tot een selecte groep personen die bekendstaat als de ‘peetvaders’ van AI. Het lijkt erop dat de media willekeurig een figuur uitkiezen om die titel te geven, maar Geoffrey Hinton en Yoshua Bengio zijn doorgaans de anderen. Zij en LeCun werden allemaal bekroond met de Turing Award 2018 (bekend als de feitelijke ‘Nobelprijs voor informatica’, zoals The Verge het noemt). Ga je ver genoeg terug in de tijd, dan wordt Alan Turing vaak genoemd als een andere, meer oorspronkelijke voorvader van de AI.

Hoe dan ook, LeCun heeft deze titel vooral verdiend door zijn werk aan convolutionele neurale netwerken (CNN’s) aan het eind van de jaren negentig. ‘LeNet’ is op grote schaal gebruikt, eigenlijk overal waar gestructureerde gegevens kunnen worden georganiseerd en ingedeeld op basis van patronen, hetzij voorgeschreven, hetzij ontdekt door het CNN.

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