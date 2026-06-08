Google betaalt SpaceX maandelijks 920 miljoen dollar voor xAI-rekenkracht

Google heeft een overeenkomst getekend om SpaceX maandelijks 920 miljoen dollar te betalen voor AI-capaciteit in de datacenters van xAI. De overeenkomst heeft een looptijd van 32 maanden, van oktober 2026 tot juni 2029, en geeft Google toegang tot ongeveer 110.000 Nvidia GPU’s. Het is de tweede grote infrastructuurdeal van SpaceX in de aanloop naar de geplande beursgang deze week.

De capaciteit wordt tot en met september opgevoerd tegen een gereduceerd tarief, voordat het volledige maandelijkse tarief van 920 miljoen dollar ingaat. Mocht SpaceX er niet in slagen om het toegezegde aantal GPU’s tegen 30 september te leveren, dan kan Google de overeenkomst onmiddellijk beëindigen of genoegen nemen met minder GPU’s tegen een proportioneel lager tarief.

In algemene zin is de overeenkomst vrij vrijblijvend. Een kennisgeving 90 dagen voorafgaand aan de beëindiging door een van beide partijen is ook voldoende om de geldstroom te stoppen.

Een woordvoerder van Google Cloud omschreef de deal als een tactische zet. Google heeft de overeenkomst ondertekend “om ervoor te zorgen dat we over overbruggingscapaciteit beschikken om te voldoen aan de sterk stijgende vraag van klanten naar ons agentplatform, Gemini Enterprise, die nog hoger is geweest dan we hadden verwacht.”

Google introduceerde Gemini Enterprise, gericht op grote zakelijke abonnees, in oktober vorig jaar. Het bedrijf heeft daarnaast zijn prognose voor kapitaaluitgaven in april bijgesteld naar 180 tot 190 miljard dollar voor dit jaar, en kondigde afgelopen week plannen aan om 85 miljard dollar aan nieuwe aandelen op te halen.

De tweede grote infrastructuurdeal van SpaceX

De overeenkomst met Google kijkt op een deal die SpaceX vorige maand sloot met Anthropic. Hierdoor kreeg de AI-startup toegang tot de volledige capaciteit van het Colossus 1-datacenter in Memphis, Tennessee, waar xAI eerder een groot cluster van Nvidia GPU’s had verworven. Analisten voorspellen dat de inkomsten uit datacenters van SpaceX de komende jaren kunnen wedijveren met de opbrengsten van Starlink en de lanceringsdiensten van het bedrijf.

Beide deals komen voorafgaand aan de beursgang van SpaceX die volgende week wordt verwacht. Deze mikt op een waardering van meer dan 1,75 biljoen dollar. De resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal tonen enige urgentie rond de geplande beursgang. Het AI-segment boekte een operationeel verlies van 2,5 miljard dollar bij een omzet van slechts 818 miljoen dollar, terwijl de totale kapitaaluitgaven 10,1 miljard dollar bedroegen, meer dan het dubbele van een jaar eerder, waarbij 7,7 miljard dollar werd besteed aan AI-infrastructuur.

De turbulente weg van xAI naar winstgevendheid

SpaceX fuseerde in februari met xAI. De transactie waardeerde de gecombineerde entiteit op 1,25 biljoen dollar. Sindsdien heeft Musk gewerkt aan het genereren van rendement op zware investeringen in datacenters. Het pad verliep niet zonder slag of stoot: bij xAI vertrokken verschillende medeoprichters en in maart zei Musk dat Grok opnieuw moest worden opgebouwd. SpaceX sloot ook een potentiële deal van 60 miljard dollar voor de overname van AI-codeertool Cursor, met als doel zijn positie op de AI-markt te versterken vóór de beursgang.

“Wij zijn van mening dat onze computerinfrastructuur en de bijbehorende strategie ons aanzienlijke flexibiliteit bieden bij het toewijzen en te gelde maken van capaciteit”, verklaarde SpaceX in zijn beursprospectus.