OpenAI wint van Elon Musk in rechtszaak, weg vrij voor IPO

Een Amerikaanse jury heeft maandag unaniem uitgesproken dat Elon Musks rechtszaak tegen OpenAI te laat werd ingediend. OpenAI, CEO Sam Altman en president Greg Brockman zijn niet aansprakelijk gesteld. Het vonnis neemt een juridisch obstakel voor een beursgang van OpenAI weg.

Musk beschuldigde OpenAI van misleiding. Hij investeerde 38 miljoen dollar in de organisatie vanuit de veronderstelling dat het een non-profitorganisatie zou blijven die AI zou ontwikkelen ten bate van de mensheid. OpenAI zette in 2019 een commerciële tak op en haalde vervolgens tientallen miljarden op bij investeerders, waaronder Microsoft. In de rechtszaak, die drie weken in beslag nam, eiste Musk bovendien 150 miljard dollar schadevergoeding en het aftreden van zowel Altman als Brockman.

Verjaring als struikelblok

De kern van het vonnis draait om verjaring. OpenAI’s advocaten stelden dat Musk drie jaar de tijd had om te klagen, maar zijn aanklacht in augustus 2024 te laat indiende, jaren nadat de commerciële structuur al publiekelijk bekend was. Rechter Yvonne Gonzalez Rogers bevestigde na het vonnis dat er voldoende bewijs was om de bevinding van de jury te onderbouwen en dat Musk het lastig zal krijgen in hoger beroep omdat de verjaring een feitelijke kwestie is.

Musk kondigde direct aan in hoger beroep te gaan en herhaalde op X zijn beschuldiging dat Altman en Brockman een liefdadigheidsinstelling hebben geplunderd. Eerder in het proces getuigde Musks partner Shivon Zilis dat Musk destijds had voorgesteld OpenAI een dochteronderneming van Tesla te maken. Altman, Brockman en medeoprichter Ilya Sutskever wezen dat voorstel af.

OpenAI-advocaat Bill Savitt noemde de aanklacht na afloop een “een achteraf bedachte constructie die geen enkele relatie met de werkelijkheid heeft” en een “hypocriete poging om een ​​concurrent te saboteren.” Microsoft, dat meer dan 100 miljard dollar in de samenwerking met OpenAI investeerde, reageerde eveneens tevreden. “De feiten en de tijdlijn in deze zaak zijn al lang duidelijk en we verwelkomen de beslissing van de jury om deze vorderingen als te laat ingediend af te wijzen”, aldus een Microsoft-woordvoerder.

IPO nadert na juridische vrijgave

Het vonnis verbetert de positie van OpenAI op weg naar een beursgang. Investeerders hanteren een waarde van circa 1 biljoen dollar voor het bedrijf. De rechtszaak werd al maanden gezien als een bepalend moment voor de toekomst van OpenAI, zowel wat betreft governance als de vraag wie profiteert van AI-ontwikkeling.

CEO Sam Altman verdedigde eerder in de rechtbank de commerciële koers van OpenAI, waarbij hij benadrukte dat een winstgevende structuur noodzakelijk is om de AI-missie te kunnen financieren. Toch liep zijn reputatie averij op tijdens het proces. Meerdere getuigen betwijfelden zijn betrouwbaarheid, en Altman gaf zelf geen onomwonden “ja” toen hem gevraagd werd of hij volledig betrouwbaar was. Musk zei zijn hoger beroep in gang te zullen zetten.