Siemens en IFS doorbreken datasilo’s in maakindustrie

Siemens en IFS hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om fabrikanten te helpen hun engineeringsdata en operationele werkelijkheid met elkaar te verbinden. Industriële AI staat hierin centraal. Het doel is om de volledige productlevenscyclus te koppelen in één ‘closed loop’.

De aanleiding voor de samenwerking is een hardnekkig probleem in de maakindustrie. Productie, onderhoud en de supply chain draaien bij de meeste fabrikanten nog altijd op losstaande systemen die nauwelijks data uitwisselen. Dat silodenken kost doorlooptijd, marge en wendbaarheid. Siemens en IFS willen met hun krachtenbundeling een structurele oplossing bieden voor dit gat.

Siemens brengt vanuit zijn positie in industriële AI, engineering, automatisering en manufacturing execution de nodige expertise in. IFS vult dit aan vanuit zijn kracht in enterprise asset management en field service. Samen richten de techreuzen zich op fabrikanten die onder groeiende druk staan om meer te produceren met bestaande bedrijfsmiddelen.

Gesloten loop tussen ontwerp en operatie

In de praktijk betekent dit dat Siemens vanuit zijn Xcelerator-platform de Digital Twin inbrengt, inclusief alle bijbehorende engineering-, simulatie- en productiedata. IFS voegt daar vervolgens de servicehistorie, het assetgedrag en de operationele data aan toe.

Samen bouwen de bedrijven zo aan één gesloten Digital Twin die zowel het originele ontwerp als de prestaties in de praktijk weerspiegelt. Het systeem is volledig beveiligd, gecontroleerd en auditeerbaar over het complete proces.

Deze stap past in een bredere beweging bij Siemens om datasilo’s te doorbreken. Eerder vandaag werd bijvoorbeeld al bekendgemaakt dat de Franse motorsport-gigant ORECA Group volledig overstapt op het Siemens Xcelerator-platform om zijn engineeringomgeving te stroomlijnen. Hetzelfde principe, multidisciplinaire data koppelen in één digitaal model, staat ook bij het partnerschap met IFS centraal.

Industriële AI als verbindende schakel

De partijen benadrukken dat generieke AI-modellen niet volstaan voor kritieke industriële omgevingen. Zelfs minimale foutmarges zijn onacceptabel wanneer beslissingen direct raken aan de veiligheid, compliance of kostbare productie-assets. De gezamenlijke AI-aanpak moet daarom extreem nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Mark Moffat, CEO van IFS, wijst daarbij op agentic AI als de volgende stap: “Agentic AI is de volgende cruciale grens. Industriële koplopers hebben behoefte aan oplossingen met closed-loop modellen en data, plus een rijke context die binnen actieve operaties niet gaat hallucineren.”

Hoewel concrete, gezamenlijke producten of een specifieke roadmap nog niet zijn aangekondigd, staat de kern van de integratie vast. Siemens gaat zijn AI-native systemen voor productieplanning en manufacturing execution rechtstreeks verbinden met de EAM- en field service-oplossingen van IFS. Hiermee worden fabrieksvloerdata en onderhoudsgegevens definitief aan elkaar gekoppeld.