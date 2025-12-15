Siemens en GlobalFoundries werken aan AI-gedreven chipproductie

Siemens en GlobalFoundries hebben een strategische samenwerking aangekondigd rond AI-gedreven automatisering van halfgeleiderproductie. De afspraken zijn vastgelegd in een memorandum of understanding en richten zich op chipfabrieken, software en digitale productieprocessen.

De overeenkomst heeft het karakter van een langetermijnsamenwerking en bevat geen financiële details. Het gaat nadrukkelijk om gezamenlijke ontwikkeling en inzet van technologie binnen de eigen organisaties, waarbij succesvolle oplossingen later breder beschikbaar kunnen worden gemaakt. Beide partijen positioneren de samenwerking daarmee meer als een technologische alliantie dan als een klassiek leveranciers- of afnamecontract.

Voor GlobalFoundries past de samenwerking binnen een bredere strategie om productieprocessen verder te standaardiseren en te automatiseren. Door meer gebruik te maken van softwaregestuurde aansturing en data-analyse kan de complexiteit van moderne chipproductie beter worden beheerst. Dit is met name relevant voor fabrieken die meerdere procestechnologieën en klantontwerpen parallel ondersteunen.

Siemens ziet de samenwerking als een uitbreiding van zijn rol binnen de halfgeleidersector, waar het traditioneel actief is met industriële automatisering en engineeringsoftware. Door nauwer samen te werken met een grote chipfabrikant kan het bedrijf zijn oplossingen verder afstemmen op de specifieke eisen van halfgeleiderproductie, een van de meest kapitaalintensieve en technisch complexe industriële omgevingen.

Belangrijke productielocatie in Europa

De Europese dimensie speelt daarbij een duidelijke rol. GlobalFoundries heeft in Dresden een belangrijke productielocatie, die binnen Europa geldt als strategisch voor de beschikbaarheid van halfgeleiders. Samenwerkingen zoals deze sluiten aan bij bredere initiatieven om de Europese halfgeleiderketen minder afhankelijk te maken van andere regio’s en meer kennis en productiecapaciteit lokaal te verankeren.