IFS groeit als kool ondanks AI-strategie met de handrem erop

Volgens de nieuwe CEO van IFS, Mark Moffat, is het bedrijf fenomenaal. Dat woord gebruikte hij meerdere malen in zijn openingskeynote. Als we kijken naar de groei die het bedrijf doormaakt dan is de term wellicht terecht. Het afgelopen jaar werd een omzetgroei van 33 procent gerealiseerd, de cloudomzet ging zelfs met maar liefst 46 procent omhoog. Om die groei vast te houden investeert het bedrijf in nieuwe technologie en doet het met regelmaat overnames. Belangrijk vandaag de dag voor SaaS-oplossingen en platformen is hun AI-strategie Bij IFS focussen ze zich op wat ze “Industrial AI” noemen. We snappen de visie hierachter, maar we twijfelen of het voldoende is. Het is min of meer een AI-strategie met de handrem erop. Dat opent deuren voor de concurrentie.

IFS is een enterprise software leverancier die focust op een aantal pilaren met zijn cloudplatform. De focus van IFS ligt op een combinatie van Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM) en Field Service Management (FSM) maar dan ook nog specifiek voor zes industrieën. IFS focust op de maakindustrie, energie & nutsbedrijven, bouw & techniek, dienstverlenende industrieën, telecom, lucht- en ruimtevaart & defensie. Eerder schreven we al eens dat IFS best of suite en best of breed in een platform combineert. In dat artikel leggen we het platform ook uitgebreid uit. Ook beschreven we eerder dit jaar al eens de AI-strategie van IFS.

IFS maakt een forse groei door en is zo succesvol doordat het een zeer specifieke focus heeft. Drie grote oplossingen voor zes industrieën met een enorme klantfocus en investeringen in industriekennis. Moffat is de voormalige Chief Customer Officer (CCO) bij IFS en die rol heeft hij min of meer meegenomen naar zijn nieuwe rol als CEO. Tijdens zijn keynote benadrukte hij meerdere malen dat ze veel investeren in de relatie met de klant, de klantwens en ook de ontwikkeling van de organisatie daar enorm sterk of afstemmen. Onder de vorige CEO was deze benadering er overigens ook al. Twee jaar terug stonden er mede om die reden dan ook vrijwel uitsluitend klanten op het podium.

Specialisatie en overnames zorgen voor groei

IFS is door zijn specialisaties wel een beetje een aparte speler in de enterprise softwaremarkt. De focus van IFS ligt steeds meer op het IFS Cloud platform waarop hun drie belangrijkste oplossingen draaien. Al moeten we ook meteen vermelden dat ze ook nog een behoorlijke on-premises basis hebben die niet snel zal verdwijnen. Sommige klanten moeten IFS juist on-premises draaien. Als dat geen optie meer zou zijn haken ze af. Zo verzorgt IFS het asset management op vliegdekschepen, daarbij mag er geen enkele connectie met de buitenwereld zijn. In tijden van (cyber)oorlog kan je simpelweg niet afhankelijk zijn van een cloudprovider.

De afgelopen jaren heeft IFS een flinke groei doorgemaakt. Aan de ene kant door meer en meer specialisatie in de zes industrieën, maar anderzijds door strategische overnames. Dit jaar zijn onder meer Poka en Copperleaf toegevoegd aan het portfolio. De laatste is nog zeer recent.

Poka

Met Poka kunnen organisaties hun fabrieksmedewerkers en mensen in het veld beter, efficiënter en veiliger laten werken. Poka verbindt deze medewerkers via een app en cloudplatform dat in de toekomst wordt geïntegreerd in IFS. Met Poka kunnen organisaties hun werkzaamheden standaardiseren. Ervaren medewerkers kunnen vastleggen hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren, of hoe ze storingen oplossen. Binnen Poka kunnen andere medewerkers met minder ervaring daar weer van leren. Organisaties kunnen zelfs trainingen ontwikkelen voor nieuwe of tijdelijke werknemers zodat ze sneller productief en efficiënt kunnen werken.

Tijdens IFS Unleashed spraken we met organisaties die Poka gebruiken en hun medewerkers motiveren er meer mee te doen. Medewerkers die met succes trainingen hebben doorlopen worden daar in sommige organisaties voor beloond. Bijvoorbeeld door ze een betere en hogere functie te geven of simpelweg meer salaris te bieden. Een medewerker die veilig werkt en productiever is, is ook meer waard voor het bedrijf. Daarnaast stellen IFS-klanten dat Poka ook zorgt voor meer binding tussen personeel en de organisatie.

Copperleaf

De overname van Copperleaf is een forse investering voor IFS. Poka werd ingelijfd voor iets minder dan 200 miljoen dollar, maar voor Copperleaf moet IFS maar liefst één miljard dollar betalen. Daar staat wel tegenover dat het een serieuze uitbreiding is van het IFS-portfolio. Copperleaf biedt de mogelijkheid om uitgebreide analyses te doen op data die vervolgens helpen bij het nemen van strategische beslissingen. Copperleaf focust van nature op wat meer langetermijnbeslissingen. Denk aan investeringen in nieuwe markten, het managen van risico’s of hulp bij het meten en behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor Copperleaf maakt het uiteindelijk niet uit om wat voor data het gaat. Het is in staat om data te verwerken en hier analyses op te doen. Binnen Copperleaf kan men defineren hoe de applicatie de data moet lezen. Op dit moment gebruikt Copperleaf al veel data van assets, maar met de integratie met IFS Cloud komt er veel meer data beschikbaar. IFS wil met Copperleaf zijn positie als leverancier van een uitgebreide end-to-end asset lifecycle management oplossing verbeteren. Het doel is om organisaties real-time inzicht te geven in data, zodat problemen en uitdagingen vroegtijdig gedetecteerd en getackeld kunnen worden.

Copperleaf beheert nu al voor 2,9 miljard dollar aan assets. Elke klant heeft tot op heden zijn investering in Copperleaf terugverdiend. De data die Copperleaf kan analyseren en waar het advies over kan brengen zorgt voor grote optimalisaties en efficiëntie. Hierdoor kunnen jaarlijks miljarden dollars bespaard worden. Onderhoudskosten gaan omlaag en de betrouwbaarheid gaat omhoog. Met real-time analyses wordt de waarde van Copperleaf nog groter. Al met al een gerichte investering die ervoor zal zorgen dat IFS een nieuwe groeispurt kan gaan maken. IFS lijkt zijn zaakjes met de overall strategie goed op orde te hebben.

IFS zet eerste stappen met generatieve AI

Het gaat bij alle grote software vendoren dit jaar vooral over AI. De afgelopen twee jaar ging het constant over de potentie van AI. Nu de AI-hype langzaam overwaait worden oplossingen concreter en kunnen we de balans opmaken. Wat gaat AI betekenen voor software en organisaties? IFS kiest ervoor om te focussen op wat ze zelf Industrial AI noemen. Het wil zich met AI, algoritmes en machine learning vooral richten op het detecteren van afwijkingen en problemen, het automatiseren van planningen en het dichtlopen van gaten in een supply chain. IFS wil vooral AI ontwikkelen die van toepassing is op de industrieën waar ze op focussen.

Deze focus op Industrial AI is niet nieuw. Dat doet IFS namelijk al veel langer, net zoals veel andere leveranciers. Dit is een vorm van predictive AI of wat we ook weleens traditionele AI noemen. De hype van de afgelopen twee jaar draaide vooral om generatieve AI, en dat kan in combinatie met predictive AI voor hele nieuwe mogelijkheden zorgen. Dit is ook de reden dat iedereen op die AI-hype is gesprongen.

IFS Copilot chatbot

Als we kijken naar wat IFS nu doet op het gebied van generatieve AI, dan zet men vooral in op kleine use cases die een grote groep klanten aanspreekt en werk beter en efficiënter maakt. Of zoals de CEO, Moffat, het stelt, “we hebben liever 300 AI use cases die door 90 procent van de klanten wordt gebruikt, dan 500.000 use cases die door 5 procent van de klanten wordt gebruikt”.

Op dit moment heeft IFS zo’n 60 AI use cases uitgerold en zo’n 300 in ontwikkeling. Dat zijn volgens Moffat use cases die op voorhand bij klanten zijn getoetst. Zitten die er wel op te wachten en willen ze ervoor betalen? Deze use cases komen eigenlijk allemaal tot uiting in de IFS Copilot chatbot. Dit is een chatwindow aan de rechterkant van het scherm, waarin men vragen kan stellen aan de IFS Copilot.

In vergelijking tot sommige systemen is dat al een grote verbetering, maar in verhouding tot sommige concurrenten is het best mager. Veel grote SaaS-spelers en concurrenten van IFS hebben al zogenaamde autonome AI-agents geïmplementeerd, bieden mogelijkheden om middels spraak te interageren met AI, maar zijn ook heel druk met het verrijken van hun datasets met context en metadata, waardoor de mogelijkheden van AI ruimer worden.

IFS bepaalt op dit moment aan de hand van het scherm van de gebruiker wat de context is van een gestelde vraag aan de Copilot. Dat is een redelijk beperkte manier van context toevoegen.

IFS is infrastructuur voor geavanceerde generatieve AI nog aan het bouwen

In gesprek met Bob de Caux, de AI-man van IFS, vroegen we hem naar de roadmap van AI en hoever IFS nu werkelijk is. Hij stelt dat het klantportfolio van IFS niet zit te wachten op heel veel AI-experimenten, maar vooral op betrouwbare AI-functies en resultaten. Op dit moment is IFS nog vooral bezig met prompt engineering en RAG om AI-features toe te voegen.

De Caux gaf toe dat ze wel degelijk meer ambities en plannen op de roadmap hebben, maar dat de onderliggende infrastructuur om AI naar een hoger plan te trekken nog in ontwikkeling is. IFS kiest net als veel andere organisaties ervoor om een zogenaamde knowledge graph te ontwikkelen. Zo’n knowledge graph bestaat niet enkel uit data, maar ook uit context waar de data vandaan komt, hoe die gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Door AI te koppelen met een knowledge graph wordt de output veel beter en betrouwbaarder.

Daarnaast bouwt IFS aan wat ze een assistent framework noemen. Dit is al deels in gebruik om te bepalen hoe een vraag gelezen moet worden. Welke context en data er nodig is en welke AI-feature de output moet verzorgen. Dit is het beste te vergelijken met wat andere leveranciers een “reasoning engine” noemen. Als IFS klaar is met de knowledge graph en hun assistent framework hier goed op is aangesloten zal het een volgende stap gaan zetten richting AI-agents en eigen AI-modellen.

IFS zal de komende jaren inzetten op meer geavanceerde AI use cases

Volgens de Caux is IFS op dit moment nog niet klaar voor AI-agents omdat de onderliggende infrastructuur simpelweg nog niet af is. Wel staat het op hun roadmap net als het ontwikkelen van eigen kleinere AI-modellen. Volgens de Caux is IFS al datasets aan het kopen van industrie specifieke data om daarmee zelf industrie en domein specifieke AI-modellen te gaan ontwikkelen. Hiermee worden nu experimenten gedaan.

Verder werkt IFS op dit moment met de Azure AI service en worden vooral de OpenAI-modellen gebruikt. IFS kijkt ook naar de AI-modellen van Hugging Face en andere grote modellen om te zien hoe ze daar hun voordeel mee kunnen doen. De Caux hoopt over enkele jaren ook AI te kunnen gaan aanbieden aan hun on-premises klanten. Wel stelt hij dat IFS daarvoor afhankelijk zal zijn van de ontwikkeling van de zogenaamde small language modellen (SLM’s) van de grote bekende partijen.

IFS concurreert met de groten der aarde: dat is af en toe best lastig

Tijdens de verschillende presentaties van IFS liet het bedrijf vol trots zien hoe het op het gebied van ERP, EAM en FSM concurreert met de grootste IT-bedrijven ter wereld. De kwadranten en wave rapportages werden groot op het podium getoond. Concurreren met spelers zoals Oracle, Salesforce, SAP, Microsoft en enkele andere is echter niet altijd even makkelijk. Alleen het beste product hebben is doorgaans niet genoeg.

Doordat IFS een beperkte focus heeft op zes industrieën en slechts een beperkt aantal oplossingen biedt heeft ervoor gezorgd dat het de afgelopen jaren een vuist wist te maken tegen die grote spelers. IFS is dan ook succesvol gegroeid. De opkomst van AI, en meer specifiek generatieve AI, zou echter roet in het eten kunnen gooien.

AI ontwikkelen is duur en talent is schaars

Het ontwikkelen van nieuwe technologie, zeker op het gebied van AI, is nog nooit zo uitdagend geweest als vandaag de dag. De benodigde kennis is zeer schaars, de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van AI-features zijn een stuk hoger en het vraagt bij veel software ontwikkelaars om grote aanpassingen in de infrastructuur. De partijen waar IFS mee concurreert zijn niet bang om een paar miljard dollar te verbranden op deze AI-innovaties. Die luxe heeft IFS niet.

Daarom stelt IFS nu in zijn presentaties dat het bezig is met AI, maar niet achter elke hype aan te willen lopen. Ook stelt het dat hun klanten daar niet voor open staan, die willen vooral bewezen technologie. Daarom stelt IFS voorzichtig te zijn met de AI-features en use cases. Voor een deel komt dit IFS ook wel goed uit en kan het gezien worden als een excuus, omdat het niet de mogelijkheden en middelen heeft om zo snel als de concurrentie AI te ontwikkelen. Aan de andere kant is de AI-adoptie in het algemeen in de markt nog zeker niet overweldigend, dus er zit wel een kern van waarheid in wat IFS zegt.

AI is geen hype die overwaait, het zet de nieuwe standaard

In de basis valt er dus best iets voor het verhaal van IFS te zeggen. Dat je als softwareleverancier niet achter elke hype moet aanlopen, want dan ga je grote investeringen doen met een slechte return on investment (ROI). Als voorbeeld noemde IFS bijvoorbeeld big data, een hype waar organisaties veel in hebben geïnvesteerd, maar in veel gevallen weinig resultaat van hebben gezien.

Je moet als softwareleverancier echter ook inschatten wanneer iets een hype is en wanneer het de nieuwe realiteit of standaard zet. AI wordt de laatste maanden heel concreet binnen diverse platformen en softwarebedrijven. Concurrenten van IFS investeren honderden miljoenen, of miljarden, in AI.

Op basis van wat we nu van IFS hebben gehoord, moet het bedrijf wat ons betreft echt proberen om een tandje bij te zetten. Anders kan het bedrijf van een voorsprong best wel eens op een (forse) achterstand komen te staan. Een betrouwbare oplossing, veel klantcontact, een goede relatie en veel industriekennis zijn zonder meer sterke eigenschappen, maar niet altijd genoeg om bij te kunnen blijven. Als de oplossing van de concurrent straks in staat is om met AI de medewerkers twee, drie of vier keer zo efficiënt te laten werken, dan gaat de IFS-klant toch echt bij de concurrent winkelen. Toegegeven, die klant is in het algemeen niet enorm vooruitstrevend als het gaat om nieuwe technologieën. Maar als er echt heel veel winst te behalen is, dan kan dat ook best eens gaan veranderen.

Eten of gegeten worden

IFS heeft zich de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld. Het heeft goede overnames gedaan waarmee het portfolio is versterkt en de groei geaccelereerd. Het heeft in verschillende segmenten forse groei laten zien en marktaandeel gepakt. Toch zijn wij van mening dat de huidige AI-strategie van IFS ervoor kan zorgen dat dit succes zo snel als het is gekomen ook weer kan verdwijnen. Het is toch een AI-strategie met min of meer de handrem erop. Het tempo moet echt omhoog, de concurrentie zet zwaar in op generatieve AI en IFS loopt op dat vlak nu ongeveer een jaar achter. Dat zien wij als een groot risico, omdat de partijen waarmee IFS concurreert niet de minste zijn. Het is eten of gegeten worden.