Bill McDermott stopt als CEO van SAP

Bill McDermott was negen jaar lang de CEO van SAP. Vannacht kondigde het bedrijf echter aan dat hij per direct opstapt. Het bedrijf stelt dat McDermott besloten heeft zijn contract niet te verlengen.

Waarom McDermott is opgestapt, is onduidelijk. In een verklaring geeft hij hier namelijk geen directe reden voor. Wel zegt hij trots te zijn op wat SAP in het afgelopen decennium, onder zijn leiderschap, bereikt heeft.

“Dit is voor iedereen een moment om aan een spannend nieuw hoofdstuk te beginnen”, vertelt de voormalig CEO. Zijn taken worden overgenomen door Jennifer Morgan en Christian Klein, die samen CEO worden. “Ik heb er vertrouwen in dat Jennifer en Christian geweldig werk gaan leveren”, aldus McDermott.

De komende twee maanden blijft McDermott nog wel bij het bedrijf in een adviserende rol.

Meer mensen opgestapt

Maar waarom McDermott opstapt, is dus niet duidelijk. De afgelopen periode zijn echter meer mensen bij SAP vertrokken. Het hoofd van de cloud-afdeling, Robert Enslin, ging naar Google Cloud. En ook CTO Björn Goerke vertrok in maart dit jaar, na een herstructurering bij het bedrijf.

Die herstructurering had te maken met de nieuwe richting die SAP op wilde gaan toen McDermott negen jaar geleden aan het roer kwam te staan. Het bedrijf wilde meer richting de cloud gaan, maar die zaken hebben veel lagere marges. Onder McDermott is wel flink geïnvesteerd in overnames waarmee de cloud-afdeling kan groeien.

De strategie van McDermott kon echter ook op kritiek rekenen, onder meer van personeel van SAP. Een belangrijke consultant van het bedrijf, Dennis Howlett, zei in maart: “Bill McDermott zegt dat we een groeibedrijf zijn, maar waar komt de groei vandaan Bill, behalve overnames?”

Waardevolle bijdrages

Professor Hasso Plattner, co-founder van SAP en voorzitter van de Supervisory Board van SAP, noemt de bijdragen van McDermott in een verklaring waardevol. “Hij was de belangrijkste aanjager van de transitie van SAP naar de cloud, wat onze groei nog jarenlang zal aansturen.”

Morgan en Klein, de nieuwe co-CEO’s, waren volgens Plattner al een tijd geleden verkozen als de opvolgers van McDermott. “Bill en ik maakten een jaar geleden de keuze om de rollen van Jennifer en Christian uit te breiden als onderdeel van een langdurig proces om hen te ontwikkelen naar de volgende generatie leiders.”