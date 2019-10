Adobe geeft Creative Cloud-app nieuw uiterlijk

De Creative Cloud-app bestond altijd uit een klein scherm, met daarin tabbladen om te controleren voor updates, toegang te krijgen tot bestanden in de cloud en naar stock-foto’s te zoeken. Daar komt nu verandering in, want Adobe heeft een geheel nieuwe Creative Cloud-app gelanceerd.

De nieuwe app is helemaal van de grond af opnieuw opgebouwd, schrijft Digital Trends. Gebruikers zien nu een gepersonaliseerde interface, waardoor de app een ietwat ander uiterlijk heeft voor een fotograaf dan voor een web designer. Gebruikers kunnen zelf hun voorkeuren aanpassen.

Adobe heeft er in deze versie van de app bovendien voor gekozen om libraries naar het platform te brengen. In de libraries worden assets als kleuren en fonts gesynchroniseerd tussen apps, maar die waren tot nu toe ook alleen in de apps beschikbaar. Nu zijn ze dus ook in de Creative Cloud-app zelf te zien, via een full-screen management-tool.

De Creative Cloud-app toont ook nog steeds updates voor apps als Photoshop en Illustrator. Maar er is nu ook een zoektool waarmee gebruikers kunnen zoeken naar keywords in apps, tutorials, fora en bestanden van de gebruiker zelf.

Tutorials in de app

De apps die beschikbaar zijn, worden ingedeeld in categorieën, bijvoorbeeld fotografie en video. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om apps te openen via een sectie waar ze allemaal in staan, en dus niet in categorieën ingedeeld zijn.

Iedere app komt met een eigen pagina, waar alle belangrijke functies op staan. Ook staan hier een aantal tutorials voor de app.

Die tutorials zijn echter ook samengebracht in een geheel nieuwe leer-hub. Tutorials waren al in de Creative Cloud-app beschikbaar, maar stonden nog niet op één plek. Door dit wel te doen, hoopt Adobe dat gebruikers meer te weten komen over nieuwe functies en zelfs nieuwe apps ontdekken.

Uitrol

TechCrunch weet te melden dat de nieuwe Creative Cloud-app momenteel uitgerold wordt in Frankrijk en Duitsland. Andere landen, waaronder de VS, krijgen de vernieuwde app de komende dagen binnen op hun desktops.