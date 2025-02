Oracle maakt EU Sovereign Cloud compleet met Fusion Apps

Oracle maakt Fusion Cloud Applications Suite beschikbaar op EU Sovereign Cloud. Vanaf nu zijn bedrijven in staat om hun applicaties en data binnen de EU-grenzen te houden bij hun public cloud-gebruik.

Europese organisaties met een kritieke maatschappelijke rol kunnen door wetgeving in zowel de EU als de VS hun data niet zonder zorgen afstaan aan Amerikaanse techbedrijven. Oracle was er vroeg bij met een oplossing hiervoor. EU Sovereign Cloud opereert volledig gescheiden van Oracle’s commerciële cloudinfrastructuur. Het platform heeft geen netwerkverbinding met andere Oracle-cloudomgevingen en wordt beheerd door EU-personeel. Dit zorgt ervoor dat gevoelige data gegarandeerd binnen de EU-grenzen blijft. Nu voegt Oracle daar toegang tot alle Fusion Cloud Apps aan toe.

Fusion Cloud Apps

De Fusion Cloud Applications Suite omvat een breed scala aan bedrijfsapplicaties, waaronder ERP, HCM en SCM. Recent heeft Oracle deze suite nog uitgebreid met meer dan 50 nieuwe GenAI-features, die nu ook beschikbaar komen binnen de soevereine cloudomgeving.

De implementatie van Fusion Applications in EU Sovereign Cloud vereenvoudigt compliance met Europese regelgeving aanzienlijk. Organisaties hoeven geen complexe configuraties uit te voeren om te garanderen dat hun data binnen de EU blijft.

Mochten gebruikers Oracle’s AI-tooling lokaal willen draaien, dan is dat bijzonder prijzig. Immers is er gespecialiseerde hardware nodig om met enige snelheid GenAI aan te drijven. Nu er een zinnig en compliant aanbod is voor organisaties binnen de EU met hoge privacyvereisten, is het mogelijk om Oracle’s oplossingen binnen de public cloud te overwegen.

Daarnaast bestaat Oracle EU Sovereign Cloud uit twee cloudregio’s die enkel noodondersteuning binnen de EU-bieden. Elke regio bevat drie back-updomeinen om te voorkomen dat workloads op dezelfde fysieke hardware worden gegroepeerd. Hierdoor heeft een hardwaredefect of onderhoud in slechts één terugvaldomein geen invloed op instances die zich in andere terugvaldomeinen bevinden, stelt Oracle.

‘Echt’ compliant blijft een vraagstuk

Net als Oracle hebben de drie grootste hyperscalers een EU-specifieke oplossing. Critici stellen echter dat deze oplossingen lang niet altijd daadwerkelijk zekerheid bieden. De Amerikaanse regering heeft nog nooit de wetgeving op de proef gesteld door data uit een soevereine cloud op te eisen. Het is onzeker hoe haalbaar het voor AWS, Microsoft of Google is om überhaupt te voldoen aan een beroep op de CLOUD Act of Data Act: Europese werknemers zijn gebonden aan EU-wetten en werken wellicht niet mee om bijvoorbeeld bepaalde encrypties te verwijderen of privileges te verschaffen.

Van dag tot dag zijn deze kwesties niet per se al te relevant. Organisaties kiezen voor de oplossingen die qua features en prijzen het aantrekkelijkst ogen. Van de compliance-beloften van Amerikaanse techreuzen is weliswaar wat af te dingen, maar bij Oracle is dit vrij concreet. Simpel gezegd sleutelen er geen Amerikanen aan Oracle’s EU Sovereign Cloud, dat al veel kopzorgen over dataprivacy weg zal nemen. Het klinkt wat oppervlakkig, maar zonder juridisch op de proef gesteld te worden moeten die beloftes van techreuzen vooral goed aanvoelen.

Ashok Patel, Research Manager bij IDC, wil het dan ook niet bij de technische kwesties omtrent privacy houden. “Deze [dataprivacy-]trend gaat verder dan alleen naleving. Het gaat fundamenteel om de wens van een organisatie om controle te behouden, veiligheid te garanderen en vertrouwen op te bouwen in een steeds meer door AI aangestuurde wereld. De beschikbaarheid van Oracle’s complete cloudapplicatiesuite, met het volledige scala aan services, functies en functionaliteit, in een soevereine omgeving, speelt een sleutelrol in de inspanningen van de leverancier om deze steeds kritischer wordende marktbehoefte in Europa aan te pakken.”