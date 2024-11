OpenText Cloud Editions 24.4 brengt nieuwe features naar platform

OpenText voorziet met versie 24.4 het Cloud Editions-platform nieuwe functionaliteiten. Naast algemene verbeteringen aan de suite van informatiebeheer-, cloudapplicaties-, security- en AI-oplossingen ligt de nadruk op generatieve AI (GenAI).

In het algemeen moet versie 24.4 eindgebruikers helpen bij het verbeteren van contentbeheer, security en de productiviteit van ontwikkelaars. Zo biedt de release onder meer een vernieuwde OpenText Experience Cloud, die media, communicatie-oplossingen, messaging en data combineert.

Verbeterde klantenservice

De updates richten zich vooral op verbeterde klantenservice, met uitgebreide messaging-kanalen, klantvoorkeurbeheer en versimpelde communicatiemogelijkheden. Gebruikers kunnen grootschalig gepersonaliseerde reclames versturen via geïntegreerde e-mail- en sms-campagnes.

De messaging-functionaliteit is uitgebreid met ondersteuning voor het RCS-protocol en WhatsApp van Meta, waarmee media en merkgerichte boodschappen verstuurd kunnen worden. Daarnaast zijn er nieuwe cloudgebaseerde faxmogelijkheden, die securitycertificaten combineren, gebruiksvriendelijker zijn en integreren met multifunctionele printers en elektronische gezondheidsdossiers.

Persoonlijk klantbeheer

OpenText Communications en het OpenText Web CMS hebben nieuwe functies gekregen voor het beheer van klantgegevens en voorkeuren. Hierdoor kunnen customer journeys verder worden gepersonaliseerd met samengevoegde profielen en real-time data. Bovendien helpen nieuwe migratietools bedrijven eenvoudiger over te stappen naar andere cloudgebaseerde applicaties voor klantcommunicatiebeheer.

Contentbeheer en netwerkobservatie

Voor zakelijk contentbeheer introduceert OpenText een digitale asset management-applicatie. Deze integreert met software van derden, zoals SAP, Microsoft 365, Google Workspace, Oracle E-Business, ServiceNow en Salesforce.

Daarnaast biedt Cloud Editions v24.4 een nieuwe Core Cloud Network Observability-toolset. Deze toolset geeft IT-teams meer inzicht in multicloud-, on-premises en edge-netwerken. Door integratie met OpenText Application Observability en Network Operations Management kunnen beheerders sneller problemen identificeren en oplossen.

De laatste editie van Cloud Editions bevat uitgebreide GenAI-functionaliteit, vooral gericht op business intelligence (BI). OpenText Intelligence Aviator maakt gebruik van GenAI om BI-data toegankelijker te maken. Gebruikers kunnen met eenvoudige taal interactie hebben met BI-data, zonder complexe zoekvragen te hoeven formuleren. De tool levert analyses en visualisaties op basis van gebruikersvragen.

Op het gebied van security zijn er verbeteringen in archivering en contentbeveiliging, uitgebreidere geautomatiseerde XDR-features en nieuwe API’s, zoals de Trust API for Content Intelligence. Deze API’s identificeren en controleren gevoelige data, zoals persoonlijke gegevens, intellectueel eigendom of potentieel schadelijke inhoud.

Verbeterde workflows voor ontwikkelaars

Ook ontwikkelaars profiteren van nieuwe features in Cloud Editions v24.4, zoals AI-Assisted User Stories voor het genereren van gebruikersverhalen en Video-to-Defect Translation, waarmee videomateriaal wordt omgezet in uitvoerbare teststappen. Deze functies verbeteren de nauwkeurigheid en efficiëntie van testen.

Bovendien helpen nieuwe GenAI-functionaliteiten ontwikkelaars workflows te stroomlijnen en de veiligheid van intellectueel eigendom te waarborgen.

