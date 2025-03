Clarence: Nieuwe cloud van Proximus NXT is meest soevereine

Proximus NXT heeft met Clarence de eerste disconnected cloud van Europa gelanceerd. De cloud is volledig Europees en haalt daarmee het hoogste niveau van soevereiniteit.

Clarence is een samenwerking tussen Proximus NXT en Luxconnect. Het tweede bedrijf verzorgt de datacenters, die in Luxemburg gepositioneerd zijn. Zowel de Luxemburgse overheid als de Belgische overheid hebben eigenaarschap over Clarence. Dit eigenschap vloeit voort uit het belang dat de overheden hebben in de bedrijven.

Meest soevereine

Het geheel is gebaseerd op de Google Disconnected Cloud-technologie. In het verleden hebben we al vernomen dat deze cloudspeler wordt gekozen doordat het verregaande controle toelaat. Bij Google Cloud is het zo bijvoorbeeld toegestaan dat data volledig vanuit eigen datacenters wordt beheerd en kan de eindklant totale controle krijgen over de ‘control plane‘.

Clarence is volledig afgesloten van Google, internet en elke andere partij. Hierdoor zijn gebruikers niet langer afhankelijk van Amerikaanse cloudspelers, die het landschap van public clouddiensten domineren. Denk daarbij aan de diensten van de partijen Microsoft, Amazon en ook Google. Daar zitten privacy-voordelen aan en de huidige geopolitieke spanningen hebben het belang van een Europees alternatief nog verder aangewakkerd. Bedrijven die bijvoorbeeld AI-toepassingen privaat willen draaien, hebben er baat bij dat die privacy ook echt gegarandeerd wordt. Niet alleen door de AI-ontwikkelaar, maar ook door de clouddienst die nodig is om de AI-toepassing te laten draaien.

Veilig voor de toekomst

De veiligheid van de data in de cloud gaat verder dan het niet delen van gegevens met de Verenigde Staten. Proximus NXT toont ook zijn kunnen en maakt de cloud post-quantum safe.

De expertise voor post-quantum encryptie zit in Proximus NXT Nederland, waarvan CEO Joris Leupen reageert op de lancering van Clarence. “Clarence biedt uitkomst als je op zoek bent naar een optimale mix van soevereiniteit en de voordelen van een grootschalige cloud service provider. Het is een uniek project in Europa. Zo plaveien we de weg naar een veilige, digitale Europese toekomst met eigen controle over onze digitale oplossingen.”

