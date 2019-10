‘Justitie VS onderzoekt Google’s overname van Looker’

De eerste grote overname van Google Cloud onder CEO Thomas Kurian blijkt niet soepel te verlopen. Amerikaanse mededingingsautoriteiten zouden onderzoek doen naar de geplande overname van business intelligence-platform Looker.

Bronnen die kennis hebben van het onderzoek melden tegenover Bloomberg dat de mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie het onderzoek begonnen is. De afdeling wil weten of de acquisitie de concurrentie schaadt, aldus een ingewijde.

Google kondigde zijn plannen in juni dit jaar aan. De internetgigant wil 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro) neerleggen om Looker in zijn bezit te krijgen. Op die manier hoopt het bedrijf het gat met oplossingen van concurrenten AWS en Azure te dichten.

Dit doet Looker

Looker heeft een cloud-gebaseerd platform, waarmee bedrijven data die in de cloud opgeslagen is kunnen analyseren. Het platform bestaat uit twee componenten. Er is een modelleerplatform waar de weergave van data geprogrammeerd kan worden aan de hand van een SQL-achtige modelleertaal genaamd LookML. Daarnaast is er een visualisatie-tool voor eindgebruikers.

Bij de aankondiging van de overname liet Kurian al weten dat klanten van Looker ook data die bij andere cloud-providers opgeslagen staat kunnen blijven gebruiken. “We blijven meerdere clouds ondersteunen omdat we denken dat dat is wat klanten willen”, aldus de CEO in juni.

De bedoeling is wel dat de diensten van Looker toegevoegd worden aan het Google Cloud Platform. De acquisitie moest voor het einde van 2019 afgerond zijn. Of dat nu nog lukt, is onduidelijk.

Onderzoek was te verwachten

Volgens Bloomberg was het te verwachten dat er kritiek kwam van regelgevers. Het onderzoek van Justitie komt namelijk te midden van bredere onderzoeken van mededingingsautoriteiten naar overnames van Google en andere tech-bedrijven uit het verleden.

De autoriteiten willen onder meer weten of techgiganten bewust kleinere bedrijven overnemen om rivalen te ondermijnen en hun eigen dominantie te versterken. Justitie liet bij de aankondiging van dit onderzoek in juli al weten geen einddoel te hebben, behalve begrijpen of er mededingingsproblemen zijn die aangepakt moeten worden.

Google, Looker en het ministerie van Justitie weigerden allemaal om tegen Bloomberg te reageren op het nieuws.