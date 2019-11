IT-beheerders krijgen meer controle over Power Platform

IT-beheerders krijgen vanaf 19 november de mogelijkheid om te voorkomen dat medewerkers zelf apps kunnen aanschaffen via het Microsoft Power Platform.

In een update van de FAQ meldt Microsoft dat Office 365-beheerders vanaf 19 november het selfserviceplatform per app via PowerShell kunnen uitschakelen, waardoor wordt voorkomen dat collega’s licenties kunnen verlenen en onbeperkt PowerBI, PowerApps en Flow kunnen installeren.

Microsoft zegt geluisterd te hebben naar de feedback van klanten over de implementatie van de selfservice aankoopmogelijkheden voor het Power Platform. Dat is opvallend want Microsoft kwam juist met een ‘doe-het-zelf-service’ voor de Power Platform-lijn omdat de softwaregigant het voor zakelijke klanten gemakkelijker wilde maken om business intelligence-tools aan te zetten. Veel IT-beheerders waren echter helemaal niet blij met die beslissing omdat zij hierdoor als het ware werden gepasseerd en de licentiekosten oncontroleerbaar waren. Nu krijgen ze dus weer de mogelijkheid om grenzen te stellen aan het aanschaffen van apps en licenties door gebruikers.

Centrale inkopers en IT-teams hebben met de nieuwe beperking een beter overzicht over alle gebruikers die apps of licenties kopen en implementeren via de Microsoft 365-beheerportal.

Microsoft werkt voorlopig nog aan de lancering voor selfservice aankoopmogelijkheden voor Power Platform-producten, om te beginnen met Power BI dat vanaf op 14 januari voor alle commerciële cloudklanten beschikbaar zal zijn.