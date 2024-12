Microsoft 365-gebruikers getroffen door willekeurige productdeactivatiefout

Microsoft onderzoekt een bekend probleem dat ‘Product Deactiviated’-fouten veroorzaakt bij klanten die Microsoft 365 Office-apps gebruiken.

Volgens online-gebruikersrapporten op Reddit en de eigen communitywebsite van Microsoft kregen getroffen gebruikers willekeurig deze ‘Product gedeactiveerd’-fouten in Office-apps, wat leidde tot verwarring en verstoringen.

Zoals uitgelegd in een ondersteuningsdocument dat donderdag door Microsoft werd gepubliceerd, worden deze problemen veroorzaakt door licentiewijzigingen die door beheerders zijn geïnitieerd.

Problemen bij wijzigingen gebruikersabonnementen

Meer specifiek ontstaat het probleem wanneer gebruikers worden verplaatst tussen licentiegroepen (inclusief Azure Active Directory-groepen of gesynchroniseerde on-premises beveiligingsgroepen) of wanneer gebruikersabonnementen worden gewijzigd, zoals de overstap van een Office 365 E3-licentie naar een Microsoft 365 E3-licentie.

Het kan ook worden veroorzaakt wanneer beheerders gebruikers verwijderen en opnieuw toevoegen aan licentiegroepen, licentie- of serviceplaninstellingen aanpassen of de serviceplanoptie ‘Nieuwste versie van Desktop-apps’ binnen het Microsoft 365-abonnement in- of uitschakelen.

Herstart als oplossing

Om dit deactivatieprobleem op te lossen, kunnen klanten op de knop “Reactiveren” klikken in de foutmelding. En zich aanmelden wanneer daarom wordt gevraagd. als alternatief kunnen ze zich afmelden bij alle Microsoft 365-apps. Deze vervolgens sluiten, opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw aanmelden.

Als het probleem blijft bestaan, wordt gebruikers geadviseerd contact op te nemen met hun beheerders. Dit om te controleren of het Microsoft 365-abonnement is verlopen. Beheerders kunnen de abonnementsgegevens controleren in het beheersportaal van Microsoft 365-abonnementen.

Voor verdere probleemoplossing adviseert Microsoft-gebruikers met openstaande ondersteuningscases diagnostische gegevens te verstrekken aan haar technici. Deze gegevens worden verzameld met behulp van de Office Licensing Diagnostic Tool, die kan helpen de onderliggende oorzaak van licentieproblemen te achterhalen.

Logbestanden delen

Getroffen gebruikers worden ook gevraagd logbestanden te verstrekken die zijn opgeslagen in de map %temp%/diagnostics aan de ondersteuningsingenieurs.

Hoewel Microsoft nog geen tijdlijn heeft gedeeld voor een oplossing, is het technische team actief bezig met het onderzoeken van dit probleem. Het bedrijf moedigt getroffen gebruikers en beheerders aan om de ondersteuningskanalen te volgen voor updates.

Vorige maand deelde Microsoft ook een tijdelijke oplossing voor een bekend probleem dat Microsoft 365-klanten treft. En ervoor zorgt dat klassieke Outlook vastloopt of bevriest bij het kopiëren van tekst.

In september loste het bedrijf een andere bug op die Microsoft 365-apps (zoals Outlook, Word, Excel, OneNote) liet crashen. Dit gebeurde bij het typen of controleren van de spelling van tekst.