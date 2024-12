Microsoft lost bug op die Office 365-deactivatiefouten veroorzaakt

Microsoft rolde een oplossing uit voor een probleem dat willekeurige “Product gedeactiveerd”-fouten veroorzaakt bij klanten die Microsoft 365 Office-apps gebruiken.

Gebruikersrapporten op de communitywebsite van Microsoft, Reddit en andere online platforms tonen aan dat getroffen gebruikers waarschuwingen “Product gedeactiveerd” ontvangen in Office-apps. De fouten worden veroorzaakt door licentiewijzigingen die door beheerders zijn geïnitieerd. Techzine schreef eerder al over deze bug.

Het probleem doet zich voor bij het overschakelen van abonnementen van Office 365 E3 naar Microsoft 365 E3. Of wanneer men gebruikers verplaatst tussen licentiegroepen. Zoals Azure Active Directory of gesynchroniseerde lokale beveiligingsgroepen.

De fout komt ook voor als beheerders licentie- of serviceplaninstellingen aanpassen, of gebruikers verwijderen en opnieuw toevoegen aan licentiegroepen. Of als ze het serviceplan “Laatste versie van Desktop-apps” onder het Microsoft 365-abonnement in- of uitschakelen.

Deze week meldde Microsoft dat het de bug die deze deactivatiewaarschuwingen veroorzaakt repareerde. “Het engineeringteam rolde een patch uit aan de servicezijde om onverwachte productdeactivaties op te lossen.” Zo verklaarde het bedrijf in een bijgewerkt ondersteuningsdocument.

Tijdelijke oplossingen

Microsoft biedt verschillende tijdelijke oplossingen voor getroffen klanten die de patch nog niet ontvingen. Die kunnen op de knop “Opnieuw activeren” in de foutbanner klikken. Om vervolgens in te loggen wanneer daarom wordt gevraagd. Alternatief kunnen ze uitloggen uit alle Microsoft 365-apps, deze sluiten, opnieuw starten en daarna opnieuw inloggen om het deactivatieprobleem op te lossen.

Als de fouten aanhouden, wordt gebruikers geadviseerd hun beheerders te vragen om het Microsoft 365-abonnementsbeheerportaal te controleren en te zien of hun abonnement is verlopen.

Voor verdere probleemoplossing vraagt Microsoft gebruikers om de logboeken die zijn opgeslagen in de map %temp%/diagnostics aan ondersteuningsingenieurs te verstrekken.

Meerdere bugs opgelost

In de afgelopen maanden deelde Microsoft ook een tijdelijke oplossing voor een probleem met Microsoft 365, waarbij de klassieke Outlook bleef hangen of vastliep bij het kopiëren van tekst. Het bedrijf loste ook een andere bug op die Microsoft 365-apps (zoals Outlook, Word, Excel, OneNote) liet crashen bij het typen van een tekst of het uitvoeren van een spellingscontrole.