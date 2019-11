VMware updatet Workspace One met functies voor nieuwe werknemers

VMware heeft een aantal updates aangekondigd voor Workspace One, het digital workspace-platform van het bedrijf. De updates moeten de betrokkenheid en productiviteit van werknemers verbeteren, met behoud van een hoog securityniveau. Workspace One biedt met de updates verder mogelijkheden voor nieuwe medewerkers om veilig toegang te krijgen tot bedrijfsmiddelen.

“Te lang zijn bedrijfsbeveiliging en digitale werknemerservaring tegen elkaar uitgespeeld”, aldus Shankar Iyer, SVP en GM van End User Computing voor VMware, in een verklaring. “Er is een veel voorkomende misvatting dat het ene gebied te lijden heeft als er inspanningen worden geleverd om het ene gebied te versterken. Dit is eenvoudigweg niet waar.”

VMware kondigde functies aan die gericht zijn op het verbeteren van de ervaring van een nieuwe werknemer wanneer deze bij een bedrijf komt. Met behulp van de Intelligent Hub van het platform kunnen nieuwe medewerkers veilig toegang krijgen tot nuttige resources voor hun eerste werkdag, zoals bedrijfsdirectory’s, het intranet en informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze zullen ook in staat zijn om bepaalde technologieën te kiezen die aan hen moeten worden geleverd, schrijft ZDNet.

Identiteitscontrole en verhoogde transparantie

VMware kondigde daarnaast integraties aan tussen de Workspace One Intelligent Hub en HID Global, een bedrijf dat beveiligde identiteitsproducten maakt. De Intelligent Hub zal een Passport-functie bieden, waarmee werknemers de app op hun persoonlijke of bedrijfsapparaat kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot gebouwen. De functie zal onmiddellijk de identiteit van een werknemer en de toegangsrechten van een werknemer controleren.

Werknemers die Workspace One gebruiken, krijgen verder meer helderheid over hoe hun apparaten en apps worden beheerd, met de nieuwe Privacy Guard-functie in Intelligent Hub. Werknemers kunnen zo meer te weten komen over de gegevens die IT van hun apparaten en apps verzamelt, en ze kunnen inzicht krijgen in de machtigingen die door een toepassing worden gevraagd. Werknemers krijgen daarmee alerts wanneer de IT-afdeling het beleid voor app- of apparaatbeheer heeft gewijzigd.