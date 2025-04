Automatische updates VMware Workstation werken niet meer na Broadcom-aanpassing

VMware Workstation-gebruikers melden dat de automatische updatefunctionaliteit van de software niet meer werkt. Dit, nadat Broadcom de download-URL omleidde naar zijn algemene ondersteuningspagina, wat leidt tot certificaatfouten.

Dit schrijft BleepingComputer. De software bevat een functie die bij het opstarten controleert op nieuwe updates, indien ingeschakeld, en handmatig kan worden geactiveerd via Help > Software Updates. Hierdoor maakt het programma verbinding met de update-server via deze link, om updates te controleren en te downloaden.

Echter, de URL leidt nu door naar Broadcoms algemene ondersteuningspagina, waardoor de applicatie certificaatvalidatiefouten geeft en het ingebouwde update-mechanisme onbruikbaar wordt.

Certificaatfout

Bij het verbinden met de update-server verschijnt de foutmelding dat er een certificaatfout is opgetreden en dat gebruikers hun internetinstellingen moeten controleren of contact moeten opnemen met hun systeembeheerder.

Gebruikers worden nu gedwongen om handmatig in te loggen op Broadcom’s website, de juiste versie te zoeken en deze zelf te installeren. Dit leidt tot frustratie bij klanten die een naadloze update-ervaring verwachten. In een bericht op de Broadcom-communityforums wordt opgemerkt dat gebruikers de nieuwste installer handmatig moeten downloaden van het Broadcom-ondersteuningsportaal. Er wordt tevens vermeld dat deze wijziging voor veel ergernis heeft gezorgd. Dit, omdat deze zonder voorafgaande kennisgeving is doorgevoerd.

Risico op het missen van bugfixes

Hoewel VMware Workstation nog steeds functioneert, kan dit defecte updatesysteem ervoor zorgen dat gebruikers belangrijke bugfixes of beveiligingspatches missen. Dit komt vooral omdat het niet meteen duidelijk is dat de automatische updatefunctie kapot is – totdat men deze probeert te gebruiken.

Broadcom heeft nog geen openbare verklaring of oplossing voor het probleem gegeven. BleepingComputer bevestigde dat de bug nog steeds aanwezig is in VMware Workstation 17.6.3, de nieuwste versie van de software. Het platform heeft Broadcom om opheldering gevraagd over deze wijziging, maar heeft nog geen reactie ontvangen.