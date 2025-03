Betere real-time dataverwerking met nieuwe AI-functies in Confluent

Confluent breidt de AI- en analyticsmogelijkheden van Confluent Cloud for Apache Flink en Tableflow verder uit. Met deze updates kunnen ontwikkelaars real-time dataverwerking en zakelijke informatievergaring versnellen.

Volgens Confluent helpen de verbeteringen bedrijven om AI beter te integreren in hun dagelijkse processen. De nieuwe functies stroomlijnen de ontwikkeling van real-time AI-applicaties en verbeteren de toegang tot verschillende databronnen voor analyses en AI-toepassingen.

Nieuwe features Apache Flink

De nieuwste updates in Confluent Cloud for Apache Flink voegen naadloze LLM-inference, vector search en ingebouwde machine learningfunctionaliteit toe.

Met de ondersteuning van Flink Native Inference kunnen ontwikkelteams elk open-source LLM direct in Confluent Cloud draaien, waardoor complexe workflows eenvoudiger worden. De nieuwe zoekfunctionaliteit in Flink integreert data uit meerdere multivector-databases, wat het ophalen en verwerken van gegevens efficiënter maakt. Dankzij de ingebouwde ML-functionaliteit kunnen toepassingen zoals voorspellende analyses en afwijkingsdetectie direct in Flink SQL worden uitgevoerd.

Meer mogelijkheden voor Tableflow

De updates voor Tableflow verbeteren de toegang tot operationele data, onder andere door bredere ondersteuning voor open table formats. Hierdoor komt meer data beschikbaar voor geavanceerde analyses en AI-toepassingen.

Een belangrijke verbetering is de volledige integratie van Apache Iceberg, waarmee teams Apache Kafka-onderwerpen kunnen omzetten naar Iceberg-tabellen. Dit vereenvoudigt de koppeling met data warehouses en analytics engines, waardoor complexe datavoorbereiding overbodig wordt en minder handmatige inspanning nodig is. Dit moet leiden tot een consistente real-time ‘source of truth’ voor AI-gestuurde applicaties.

Daarnaast introduceert Tableflow een early-accessprogramma voor Delta Lake van Databricks. Dit verbetert de compatibiliteit met de open-format storagelaag van Databricks, wat snellere besluitvorming en efficiëntere AI-workflows mogelijk maakt. Organisaties krijgen hiermee een compleet real-time overzicht van hun operationele en analytische data.

Verder biedt Tableflow verbeterde integratiemogelijkheden met catalog-aanbieders zoals AWS Glue en Snowflake Open Catalog. Gebruikers kunnen hun eigen storage-opties eenvoudiger integreren, wat zorgt voor meer flexibiliteit en betere controle over gegevensbeheer.

