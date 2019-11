American Express en Coupa lanceren virtuele creditkaart

American Express is een samenwerking aangegaan met Coupa om een nieuwe betaalintegratie aan te bieden, waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om met een American Express Virtual Card te betalen binnen het BSM-platform (business spend management) van Coupa.

Volgens een verklaring van het bedrijf zal de nieuwe betalingsintegratie, die bestaat uit een aantal betalings- en financiële oplossingen binnen het Coupa-platform, later dit jaar eerst beschikbaar worden voor American Express Corporate-klanten in het Verenigd Koninkrijk en Australië, en midden volgend jaar in de VS.

Belangrijkste kenmerken van virtuele kaarten

Volgens American Express geeft de oplossing klanten de mogelijkheid om betalingen van leveranciers gemakkelijker te beheren, omdat ze met virtuele kaarten leveranciers kunnen betalen voor uitgaven die via het platform van Coupa worden gedaan.

Zodra het American Express-account van een bedrijf is gekoppeld aan Coupa Pay, kunnen virtuele kaarten automatisch worden verzonden naar geautoriseerde leveranciers.

Daarnaast stelt American Express dat de integratie klanten ten goede komt, vanwege betere beveiliging met minder kans fraude en meer inzicht in het betalingsproces. Ook is er geautomatiseerde matching van facturen en wordt de cashflow automatisch bijgehouden.

Klanten van American Express krijgen ook ondersteuning bij het onboarden van leveranciers, zowel van Coupa als American Express.

De ervaring van koper en leverancier verenigen

Dean Henry, executive vice president of Business Financing & Supplier Payments bij American Express, zegt dat het bedrijf zich richt op het verenigen van de klantervaring van de koper en leverancier: “Coupa’s cloud-gebaseerde BSM-platform scoort hoog op bruikbaarheid, dus het is geen wonder dat ze een snelgroeiend klantenbestand hebben. In combinatie met de ongeëvenaarde ondersteuning, service en beveiliging van American Express combineren we het beste van beide merken, zodat onze klanten kunnen profiteren van een betere elektronische betaalervaring.”

Meer details over beschikbaarheid zullen nog bekend worden gemaakt voor specifieke regio’s in de komende maanden, volgens American Express.