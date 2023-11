Amazon maakt S3 Express One Zone per direct beschikbaar, dat het bedrijf omschrijft als een high performance storageklasse.

De veel gebruikte object storage-dienst van AWS moet een flinke prestatietoename en lagere latency krijgen met de nieuwe storageklasse. S3 Express One Zone zou vooral tot zijn recht komen bij veeleisende workloads. Bij de toepassingen die toegang tot grote hoeveelheden kleine files vereisen, zou het lezen van de kleine objecten tot tien keer sneller gaan dan de standaard uitvoering van S3. Dit met name vanwege de zeer lage latency.

Bij S3 wordt data opgeslagen in buckets (repositories). De nieuwe storageklasse S3 Express One Zone zou een vooruitgang zijn doordat het honderdduizenden dataverzoeken per seconde kan verwerken. Deze verzoeken zou de dienst voltooien met een latency van enkele milliseconden. In theorie zo weinig dat het waarschijnlijk niet eens waarneembaar is.

“Deze nieuwe storageklasse kan objecten van elk formaat aan, maar is vooral geweldig voor kleinere objecten. Dit komt omdat voor kleinere objecten de tijd tot de eerste byte zeer dicht bij de tijd voor de laatste byte ligt. In alle storagesystemen duurt het langer om grotere objecten te streamen, omdat er meer data moet worden gedownload tijdens de overdracht, en daarom heeft de storage latency minder invloed op de totale tijd om het object te lezen”, legt Chief Evangelist Jeff Barr uit.

Een ander voordeel dat AWS met S3 Express One Zone wil realiseren is kostenreductie. Bij de nieuwe storageklasse liggen de kosten voor datatoegangsverzoeken 50 procent lager dan bij de standaard S3-versie. Hierdoor worden ook AWS-computing resources efficiënter ingezet en mogelijk sneller uitgeschakeld. De algehele processingkosten nemen zo significant af, volgens Amazon.

AI-projecten

Een logische gebruikstoepassing voor S3 Express One Zone is dan ook het trainen van AI-modellen. Volgens Amazon ondersteunt S3 Express One Zone het bouwen van grote modellen perfect, doordat het in staat is miljoenen toegangsverzoeken tot datasets per minuut kan ondersteunen. Andere analytics-projecten zijn ook denkbare gebruikstoepassingen, alsmede het mogelijk maken van gepersonaliseerde advertenties.

Momenteel is S3 Express One Zone beschikbaar in de cloudregio’s Northern Virginia, Oregon, Stockholm en Tokyo. Op een lader moment moet de storageklasse beschikbaar zijn vanaf locaties dichterbij onze regio.

