Thoma Bravo maakt de overname van Coupa bekend. Het bestuur van de softwareleverancier is akkoord met een overnamebod van 8 miljard dollar (7,6 miljard euro).

De overname valt of staat met het akkoord van toezichthouders. Thoma Bravo verwacht het goedkeuringsproces in de eerste helft van 2023 te voltooien. Verloopt alles volgens plan, dan verdwijnt Coupa van de beurs.

Coupa ontwikkelt oplossingen voor procurement, supply chains en uitgavenbeheer. Het bedrijf werd in 2006 opgericht en ging in 2016 naar de beurs. De koers schoot omhoog op het hoogtepunt van COVID-19. In het afgelopen halfjaar kelderde de waarde.

Overnamegeruchten doen al langer de rondte. Eerder vandaag werd duidelijk dat Coupa vergevorderde gesprekken voerde met Thoma Bravo. Bronnen van Bloomberg voorspelden dat de deal voor het einde van de week bekendgemaakt zou worden. De bevestiging komt eerder dan verwacht.

Vista Equity Partners

Thoma Bravo was niet de enige geïnteresseerde. Coupa stond naar verluidt op de radar van Vista Equity Partners, maar de interesse is nooit bevestigd. Het overnamebod van Thoma Bravo is miljarden euro’s hoger dan de marktwaarde van het bedrijf.

