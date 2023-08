Adobe Express krijgt officieel AI-functies door de toevoeging van Firefly. De mogelijkheden stonden al enkele maanden in preview.

Adobe Express, het cloud-gebaseerde platform voor grafisch ontwerp van Adobe, maakt nieuwe AI-functies openbaar beschikbaar. Het platform is gratis te gebruiken en bevat een Adobe Express Premium-plan om extra functies beschikbaar te maken. Een lidmaatschap kost maandelijks 12,09 euro en komt net iets goedkoper uit bij een jaarlijks abonnement van 120,99 euro.

Firefly met een rem

De functies worden mogelijk door de toevoeging van Firefly. Dit is een tool van Adobe die beelden genereert op basis van AI. Maar ook uitbreidingen voor je foto’s verzint door middel van een prompt.

Firefly in Adobe Express is een veel gematigdere versie van de tool. De beeldgenerator blijft en daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld de achtergrond van een foto te verwijderen en het formaat van video’s te wijzigen. Zaken zoals het uitbreiden van je foto of het wijzigen van een object in je foto door middel van een prompt, zijn niet mogelijk.

Zal geen nieuwe gebruikers winnen

Het cloud-gebaseerde platform krijgt hierdoor in ieder geval enkele handige functies die al met een gratis account beschikbaar zijn. Een goede reden om nu over te stappen van concurrerende tool Canva, is het dan weer niet. Canva introduceerde de functie om achtergronden te verwijderen van je foto bijvoorbeeld al in 2019.

