Contentcreatie binnen Box nu mogelijk met Adobe Express

Box en Adobe hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd. Adobe Express, bekend als een manusje-van-alles voor het bewerken van afbeeldingen, zit nu standaard in Box.

Adobe Express is één van de apps van Adobe binnen de eigen Creative Cloud. Het is een relatief eenvoudige oplossing voor contentcreatie en beperkter dan Photoshop. Toch is wel het AI-gedreven Adobe Firefly een optie, iets dat voorheen het opstarten van een aparte applicatie vereiste.

Binnen de Box-sandbox

Het grote voordeel van de samenwerking is dat Box-bestanden nu niet elders hoeven te belanden voor contentcreatie. Wie bijvoorbeeld een aanpassing wil verrichten, hoeft de beveiligde omgeving van Box niet te verlaten.

Voorbeelden van potentiële use cases zijn marketeers die een foto voor een campagne iets willen aanpassen, HR-teams die een afbeelding personaliseren en sales-medewerkers met nieuwe pitches voor bestaande content. Met andere woorden: het verruimt de bewegingsvrijheid van eindgebruikers binnen de Box-sandbox.

Tegen content sprawl

“Nu bedrijven steeds meer content creëren, zet Box AI in ons veilige ecosysteem in om samenwerking te stimuleren, ‘content sprawl’ te verminderen en risico’s te beheren”, zegt Aaron Levie, CEO van Box. “We zijn verheugd om samen te werken met Adobe Express om ons aanbod te verbeteren met ’s werelds beste creatieve tools en AI die commercieel veilig is. Als gevolg hiervan zal elke Box-klant en -gebruiker de mogelijkheid hebben om eenvoudig digitale media te creëren, eraan samen te werken en deze veilig te beheren in één enkel, veilig Intelligent Content Management-platform. Content Management platform.”

De samenwerking tussen Box en Adobe bestond al langer. Zo was het al mogelijk om via onderdelen van de Adobe-suite binnen Box documenten te bekijken en te bewerken. Nu zorgt de nieuwe functionaliteit voor minder complexiteit als iemand een eenvoudige bewerking wil uitvoeren. Wie echter veel aan een afbeelding wil sleutelen, zal vermoedelijk nog steeds moeten overstappen naar een app als Photoshop of Canva.

