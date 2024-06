OpenAI koopt wéér een bedrijf om zijn enterprise-portfolio mee te verrijken

OpenAI is flink op het overnamepad. Nog maar enkele dagen nadat het AI-bedrijf van Sam Altman de koop aankondigde van analyticsbedrijf Rockset, heeft het nu samenwerkingsplatform Multi toegevoegd aan zijn portfolio. Het is niet bekend hoeveel geld is gemoeid met de overname.

Multi, eerder bekend als Remotion, is een video-first samenwerkingsplatform voor enterprise-level klanten, vooral voor het gezamenlijk werken aan programmeerklussen. Bronnen vertellen TechCrunch dat het een ‘acqui-hire’ betreft, waarbij het grootste deel van Multi’s vijfkoppige team bij OpenAI terechtkomt.

Multi bestaat sinds 2019 en wist eerder 13 miljoen dollar (ruim 12 miljoen euro) cash los te krijgen van durfinvesteerders. Ook in het recent overgenomen Rockset zaten investeringen van venturekapitaalbedrijven, meer dan 100 miljoen dollar ofwel ruim 93 miljoen euro.

Tip: OpenAI koopt technologie die real-time inzichten uit bedrijfsdata haalt

Alexander Embiricos, de CEO en medeoprichter van Multi, kondigde de overname aan in een blogpost, waarin staat dat zijn bedrijf na 24 juli ophoudt te bestaan als zelfstandige entiteit. Dat betekent ook dat het complete platform in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan. Embiricos belooft dat zijn bedrijf assistentie verleent bij het overschakelen van huidige gebruikers naar alternatieve diensten. Eventueel is het mogelijk de dienst nog wat langer te blijven gebruiken, maar alleen op case-by-case basis.

Gebouwd op basis van Zoom-infrastructuur

Het platform van Multi is gebouwd op de infrastructuur van Zoom, maar biedt specifieke functies als realtime screensharing voor maximaal 10 personen voor samen programmeren, delen en openen van applicaties op elkaars devices en deeplinken naar bestanden. Ook biedt het een schetsfunctionaliteit waar gebruikers bij elkaar teksten of andere belangrijke zaken kunnen highlighten.

Uiteraard kende Multi ook AI-toepassingen, zoals vergaderingen samenvatten, actiepuntenlijsten maken en linken naar relevante codebestanden. Deze functies maakten Multi volgens SiliconAngle populair voor pair programming onder teams bij VMware en de Mozilla Foundation. Pair programming houdt in dat één developer de code schrijft en een andere deze meteen nakijkt op bugs en andere onvolkomenheden.

Use cases ontwikkelen voor enterprise-klanten

Met de aankoop van Multi wordt steeds duidelijker welke rol Sam Altman’s OpenAI moet gaan spelen in het AI-landschap: een veelzijdige oplossing bieden voor enterprise-klanten, eventueel via resellers als PwC. Deze consultancyreus tekende in mei een overeenkomst voor het aanbieden van OpenAI-tooling aan zijn klanten. Ook biedt OpenAI zelf een Custom Model-programma aan, waarmee klanten specifieke modellen kunnen trainen op bedrijfseigen data, of voor custom use cases.

Eerder deelde Altman met aandeelhouders plannen om de bestuursstructuur deels te wijzigen naar een winstgedreven inrichting. De raad van bestuur zou vanaf dat moment geen bevoegdheid meer hebben over dit onderdeel. Achter deze voorgenomen structuurwijziging schuilt mogelijk een plan om OpenAI naar de beurs te brengen.

Vanaf dan kan Altman een aandeel verkrijgen in het bedrijf, waardoor het onmogelijk wordt voor het bestuur om hem te ontslaan. De non-profit-missie van het bedrijf zou echter onveranderd blijven. Hoe dan ook haalde OpenAI afgelopen jaar een omzet van 3,4 miljard dollar (bijna 3,2 miljard miljard euro), aldus The Information.

Lees ook: OpenAI overweegt for-profitstructuur om CEO Sam Altman te beschermen