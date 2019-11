Amazon gaat in beroep tegen Microsoft-winst van JEDI-contract

Amazon zegt in beroep te gaan tegen de toewijzing van het JEDI-contract aan Microsoft. Dat contract, ter waarde van 10 miljard dollar (9 miljard euro), komt van het Pentagon en is bedoeld om de infrastructuur van het ministerie van Defensie in de VS over te zetten naar de cloud.

Het Pentagon maakte in oktober bekend dat Microsoft het contract toegekend krijgt. Die overwinning kwam na een flinke strijd tussen verschillende grote cloud-aanbieders, waaronder ook Amazon Web Services (AWS). AWS werd lange tijd zelfs als de meest waarschijnlijke partij gezien voor het project.

Kritiek van Trump

Maar Amazon zegt het nu dus niet eens te zijn met de beslissing van het Pentagon, meldt Reuters. Het bedrijf denkt dat politieke overwegingen in de weg zijn gekomen van een eerlijk proces voor het toewijzen van het contract.

Daarmee lijkt het bedrijf te doelen op de kritiek van president Donald Trump. Trump uit regelmatig kritiek op Amazon-CEO en -oprichter Jeff Bezos en op het bedrijf zelf. Het lijkt er op dat Amazon bang is dat de persoonlijke voorkeur van de president heeft meegespeeld bij de toewijzing van het contract.

Het bedrijf heeft afgelopen vrijdag officieel laten weten dat het in beroep gaat tegen de beslissing rondom het JEDI-contract. Een dag eerder zei AWS-CEO Andy Jassy volgens een woordvoerder al dat het uitdagend is voor een Amerikaanse overheidsorganisatie om een contract objectief toe te wijzen als de president kritiek uit op één van de kandidaten.

Belangenverstrengenling

Trump zei in augustus nog dat Amazon’s deelname aan de strijd om het JEDI-contract onderzocht werd, omdat zijn regering klachten had gekregen van andere bedrijven.

Mogelijk verwees hij daarmee naar Oracle, dat vond dat AWS voorgetrokken werd in het proces. Oracle startte in december 2018 daarom een rechtszaak, die het in juli verloor. De rechter achtte de geclaimde belangenverstrengeling en het voortrekken niet bewezen.

Een woordvoerder van Amazon stelt nu dat “meerdere aspecten van het JEDI-evaluatieproces duidelijke tekortkomingen, fouten en onmiskenbare vooroordelen bevatten”. “Het is belangrijk dat deze zaken onderzocht en rechtgezet worden”, aldus Amazon.