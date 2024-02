Microsoft Azure groeit veel sneller dan AWS. De laatste jaren is de clouddienst van Microsoft bezig met een inhaalpoging van marktleider AWS.

Het snelle groeitempo van Microsoft Azure viel marktanalisten, schrijft CNBC. Zij schatten dat de cloudomvang van Azure vijf jaar geleden nog maar half zo groot was als deze van AWS. Nu zou dit verschil voor een kwart zijn ingelopen en is de omvang van AWS nog maar een kwart groter. Exacte cijfers ontbreken, doordat Microsoft in zijn kwartaalcijfers Microsoft Azure niet apart bespreekt.

Snel ingezet op AI

Tijdens de laatste bekendmaking van de omzetcijfers van Microsoft zou Satya Nadella, CEO van het bedrijf, wel inkijk hebben gegeven in de omvang van het AI-aspect van de clouddienst. Azure AI-diensten zouden een omvang hebben van 53.000 gebruikers.

Het bedrijf had snel ingezet op AI-diensten en dat loont nu. Zo kondigde het in juni 2023 nog de Azure OpenAI Service aan waarmee bedrijven aan de slag konden om ChatGPT af te stemmen op het eigen bedrijf. Copilot, de AI-assistent van Microsoft, werd later ook geïntroduceerd in Azure om de cloudinfrastructuur te helpen optimaliseren.

AWS zette in 2023 ook op AI in, maar deed dit vooral door ontwikkelaars de tools te geven zelf met generatieve AI-modellen aan de slag te kunnen gaan. Hiertoe lanceerde Amazon Bedrock. Onder andere de modellen van AI21 Labs, Anthropic, Stability AI en de Amazon-modellen zijn beschikbaar. De GPT-modellen van OpenAI zitten door het sterke partnership tussen Microsoft en OpenAI niet in de diensten van AWS.

AWS denkt dat groei zal komen

In een reactie aan CNBC liet een woordvoerder van AWS weten dat het verwacht dat de groei vanuit AI voor de clouddienst nog zal komen. “Generatieve AI zal uiteindelijk de komende jaren tientallen miljarden dollars aan inkomsten genereren voor Amazon.”

Dat neemt niet weg dat generatieve AI ook de komende jaren meer inkomsten kan genereren voor Azure dan voor AWS. Bovendien is de groei bij Azure dus al van start gegaan. In de laatste kwartaalcijfers maakte Microsoft bekend dat zes procent van de omzetgroei van Azure de voorbije periode het gevolg was van AI, terwijl dat in het kwartaal daarvoor nog op drie procent lag. In totaal groeide de omzet van Azure en andere Microsoft-cloudproducten het vorige kwartaal met 30 procent, waardoor het de verwachtingen van een omzetgroei van 28 procent overtrof.

Lees ook: Leveren de AI-beloftes van Microsoft, Google en AMD ook iets op?

Tip! In onze podcast van 30 oktober 2023 bespraken zetten we al de belangrijkste trends in de cloudmarkt op een rij die veroorzaken dat de positie van AWS onder druk komt te staan.