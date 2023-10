Microsoft zou op het punt staan Amazon als klant voor de Microsoft 365-productiviteitssuite te tekenen. Met de deal zou meer dan een miljard dollar (945 miljoen euro) gemoeid zijn.

Dat bericht Business Insider op basis van interne documenten en bronnen. Het Microsoft 365-contract met Amazon heeft een looptijd van vijf jaar en zou gelden voor meer dan een miljoen Microsoft 365-licenties.

Overstap in november

Het nieuwe contract betekent dat Amazon van zijn huidige on-premises Microsoft Office-tools overspat naar de cloudgebaseerde Microsoft 365-versie. Vanaf komende maand wordt verwacht dat de transitie gaat starten. Dit is het moment dat de Microsoft-productiviteitstools AI-functionaliteit krijgen via onder meer Copilot. De meeste Amazon-medewerkers zullen naar verwachting begin 2024 overstappen.

De deal is best opmerkelijk omdat Amazon tot nu toe altijd heeft vermeden naar Microsoft 365 over te stappen. Dit omdat de techgigant niet wilde dat zijn bedrijfsdata zouden worden gehost in de public cloudomgeving van een concurrent.

Zelf heeft Amazon ook eigen productiviteitstools ontwikkeld, zoals WorkDocs en Chime, maar die zijn onder medewerkers, maar ook externe klanten, niet echt populair.

Zowel Microsoft als Amazon gaven geen commentaar op de geruchten.

