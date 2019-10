Pentagon kent omstreden cloudcontract toe aan Microsoft

Het ministerie van Defensie in Amerika heeft het JEDI-contract ter waarde van 10 miljard dollar (9 miljard euro) toegekend aan Microsoft. Eerder werd concurrent Amazon Web Services (AWS) nog als favoriet gezien.

Het JEDI-contract is een tienjarig contract van het Pentagon waarmee een cloud-aanbieder de infrastructuur van het ministerie over gaat zetten naar de cloud. Het contract is maar liefst 10 miljard dollar (9 miljard euro) waard, dat in tien jaar tijd geïnvesteerd wordt.

Diverse grote cloud-aanbieders streden mee om het contract. Het ging onder meer om Oracle, IBM, Microsoft en AWS. In april werd duidelijk dat AWS en Microsoft de enige twee overgebleven partijen waren. Zij werden al langer als de twee meest waarschijnlijke winnaars gezien, omdat zij al een hogere federale veiligheidsmachtiging hebben.

Microsoft blijkt nu dus de uiteindelijke winnaar te zijn, schrijft Silicon Angle. Dat betekent dat het ministerie Azure gaat gebruiken voor zijn infrastructuur.

Microsoft wint

Dat betekent overigens niet dat Microsoft direct 10 miljard dollar krijgt van Defensie. “De basisperiode is twee jaar met een garantie van 1 miljoen dollar”, aldus Dana Deasy, CIO bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het ministerie verwacht dat de gebruikersadoptie voor nog eens 210 miljoen dollar aan uitgaven gaat zorgen gedurende die twee jaar.

Daarnaast blijft het ministerie kijken naar verschillende kansen op het gebied van de cloud, om de “mogelijkheden van de Enterprise Cloud Environment van het ministerie diverser te maken”, aldus Deasy. Er wordt dan ook verwacht dat er extra contractkansen komen.

AWS is verrast

Zoals gezegd werd AWS enige tijd als gedoodverfde winnaar gezien. Het bedrijf heeft namelijk uitgebreidere security-certificaten dan Microsoft. Microsoft is echter hard bezig geweest om zijn security naar de federale standaarden te brengen. Blijkbaar was dat nu voldoende.

Een woordvoerder van AWS meldt nu dat het verrast was door de beslissing van het ministerie. “AWS is de duidelijke leider binnen cloud computing en een gedetailleerde beoordeling op basis van vergelijkende oplossingen leidde duidelijk naar een andere conclusie”, aldus de woordvoerder.