Rackspace introduceert nieuwe Service Blocks voor AWS

Rackspace introduceert drie nieuwe ‘Service Blocks’ voor Amazon Web Services-klanten, waarmee ze complexe workloads kunnen migreren naar de AWS-infrastructuur.

Service Blocks zijn in principe een soort servicepakketten die op maat zijn gemaakt om specifieke gevallen van cloudgebruik te kunnen uitvoeren. Ze zijn ontworpen voor klanten die niet de expertise hebben die nodig is om zelf aan de slag te gaan met AWS. Denk daarbij aan expertise over bijvoorbeeld architectuur, implementatie, operationele ondersteuning, kostenmanagement en complexe cloudactiviteiten.

Service Blocks zijn verder flexibel, wat betekent dat klanten alleen die specifieke diensten kunnen kiezen die ze nodig hebben, en later diensten kunnen toevoegen of verwijderen. De Blocks worden aangeboden met een consumption-based prijsmodel, wat betekent dat klanten alleen betalen voor de diensten en middelen die ze daadwerkelijk gebruiken.

Drie gebruiksdoeleinden

De nieuwe Service Blocks die nu worden aangeboden zijn ten eerste een Container Services Journey-pakket bestaande uit professionele diensten, managed public cloud, en geavanceerd Kubernetes-management. Het aanbod is bedoeld om bedrijven te helpen bij de adoptie van softwarecontainers. Het gaat om het ontwerpen van een containerstrategie, het bouwen van gecontaineriseerde apps en vervolgens de overgang naar het beheer.

De Hybrid Transformation met VMware Cloud on AWS is de tweede Service Block, en is ontworpen voor klanten die een hybrid cloud-strategie willen volgen op basis van het VMware Cloud on AWS-platform.

Als derde is het Data Modernization Service Block bedoeld voor klanten die data uit meerdere bronnen willen samenvoegen, zodat deze kunnen worden geanalyseerd met behulp van de diensten van AWS.

“Onze klanten hebben diepgaande AWS-expertise nodig die hen helpt bij het ontwikkelen, implementeren en integreren van de nieuwste applicaties, het verbeteren en beveiligen van hun infrastructuur, en uiteindelijk het maximale halen uit wat AWS te bieden heeft om hun bedrijf vooruit te helpen”, stelt Matt Stoyka, chief relationship officer bij Rackspace, in een verklaring.