AWS introduceert eigen Graviton2-chip: snellere en goedkopere instances

AWS pakt uit met Graviton2. Die op Arm gebaseerde serverchip is tot zeven keer sneller dan zijn voorganger en biedt gebruikers een prijsvoordeel tegenover instances met Intel- en AMD-cpu’s.

Op de Re:Invent-conferentie in Las Vegas onthult AWS zoals verwacht de opvolger van de vodig jaar geïntroduceerde Graviton-chip. Graviton2 is nog krachtiger dan voorspeld. De 7 nm chip heeft geen 32 maar 64 rekenkernen aanboord. Verder zien we 1 MB aan L2-cache en 32 MB aan L3-cache voor iedere chip.

AWS ontwikkelde de SoC zelf op basis van Arm’s Neoverse-ontwerp. In specifieke workloads zou Graviton 2 tot wel zeven keer beter presteren dan zijn voorganger, met een nog steeds fenomenale verdubbeling van de prestaties in klassieke floating point-operaties.

Prijs en prestaties

Graviton1 moest klanten overtuigen met het prijsargument. De chip was trager dan wat Intel of AMD op stal hadden, maar de A1-instances waar AWS het ding in stopte, kosten ook een stuk minder. De steroïden-injectie in Graviton 2 betekent dat gebruikers geen prestatiecompromis meer moeten sluiten. AWS zal de chip dan ook in meerdere EC2-instances introduceren.

Concreet plant AWS drie op Graviton2 gebaseerde producten: M6, C6 en R6. M6 komt in twee smaakjes: M6g en M6d waarbij de ‘d’ duidt op de aanwezigheid van lokale NVMe-opslag. De M6-instances zijn bedoeld voor algemeen gebruik en komen beschikbaar met tot 256 GiB aan geheugen. C6 is zoals de naam suggereert gebouwd voor compute, komt eveneens in een ‘g’ en ‘d’-variant, en krijgt tot 126 GiB aan geheugen. Tot slot zijn er de geheugencentrische R6g en R6d met tot 512 GiB aan geheugen.

Intern gebruik

AWS is zelf zo tevreden van de prestaties van z’n eigen chip dat die ook intern een heel takenpakket krijgt. Zo zal de cloudprovider Graviton 2 integreren in onder andere EMR, Elastic Load Balancing, en ElastiCache. Beschikbaarheid staat gepland voor ergens in 2020 maar AWS prikt zelf nog geen concrete datum.

De introductie van de krachtige nieuwe Graviton-chip illustreert dat AWS hardware als een hoeksteen van zijn cloudaanbod ziet. De provider blijft nauw samenwerken met Intel, AMD en Nvidia, maar houdt zich niet in om een concurrerend aanbod te lanceren wanneer het daar voor zichzelf een voordeel ziet in de gecontesteerde cloudmarkt. Techzine praatte pas nog met Google, dat geen dergelijke rol weggelegd ziet voor hardware.